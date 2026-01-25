Đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại UAE vẫn chưa tạo đột phá

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, Nga và Ukraine ngày 24/1 đã kết thúc vòng đàm phán kéo dài 2 ngày tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), trong đó, hai bên có trao đổi trực tiếp nhưng chưa công bố bất kỳ thỏa thuận cụ thể hay tuyên bố chung nào.

Người phát ngôn Chính phủ UAE cho biết những cuộc tiếp xúc bao gồm đối thoại trực tiếp giữa các đại diện của Nga và Ukraine, được tiến hành trong bầu không khí “mang tính xây dựng và tích cực,” song không nêu rõ nội dung chi tiết.

Theo thông tin công bố, vòng đàm phán có sự tham dự của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn Trung Đông Jared Kushner, cùng với Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Nga Igor Kostyukov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, cùng nhiều quan chức cấp cao khác của các bên.

Đăng tải trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo các cuộc trao đổi tập trung vào “những tham số có thể để chấm dứt chiến tranh,” với sự tham gia của các đại diện quân sự Nga, Ukraine và Mỹ.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ xác nhận đàm phán 3 bên sẽ được nối lại vào ngày 1/2 tới tại UAE. Theo vị quan chức này, vòng đàm phán vừa qua là “sự khẳng định cho thực tế rằng… đã có rất nhiều tiến triển trong việc xác định những chi tiết cần thiết để đi đến kết luận.”

Trước đó, UAE khẳng định việc tổ chức vòng đàm phán nằm trong khuôn khổ các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong cuộc gặp trưởng phái đoàn các bên hôm 23/1, Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan nhấn mạnh Abu Dhabi ủng hộ mọi sáng kiến hướng tới giải pháp hòa bình, mang lại ổn định cho khu vực và thế giới./.

