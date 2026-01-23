Nghị viện châu Âu bác kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chủ tịch EC

Ngày 22/1, Nghị viện châu Âu đã bác bỏ một kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen liên quan đến việc ký kết Hiệp định Đối tác (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA) giữa Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).

Trong cuộc bỏ phiếu, 390 nghị sỹ phản đối kiến nghị, 165 nghị sỹ ủng hộ và 10 nghị sỹ bỏ phiếu trắng, không đạt ngưỡng 2/3 số phiếu cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm.

Đây là lần thứ tư trong nhiệm kỳ thứ hai bà von der Leyen vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của Nghị viện châu Âu, tiếp tục duy trì sự ủng hộ dành cho bà.

Kiến nghị bất tín nhiệm do nhóm cực hữu mang tên “Patriots for Europe” đề xuất, cho rằng Ủy ban châu Âu đã vượt thẩm quyền và không tham vấn đầy đủ Nghị viện châu Âu khi ký các hiệp định với MERCOSUR, đồng thời không lắng nghe ý kiến của người dân và nông dân châu Âu. Tuy nhiên, kiến nghị này chỉ nhận được sự ủng hộ hạn chế từ một số nghị sỹ thuộc các đảng cực hữu khác.

Động thái trên diễn ra sau khi EU và MERCOSUR ngày 17/1 đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác (EMPA) và Hiệp định Thương mại Tạm thời (iTA), sau hơn 20 năm đàm phán.

Liên quan đến thỏa thuận này, phát biểu tại Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đang diễn ra tại Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR, trong đó có các nội dung liên quan đến hợp tác thương mại giữa hai bên, là “công bằng và cân bằng,” đồng thời nhấn mạnh đây là lựa chọn cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của châu Âu.

Trong khi đó, Chính phủ Pháp bày tỏ quan ngại, cho rằng việc triển khai thỏa thuận trước khi có phán quyết của Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) có thể không phù hợp với các thông lệ của EU./.

EP điều tra EC với cáo buộc vận động hành lang mờ ám Các khoản tài trợ trị giá 13 triệu euro mà EC cấp cho một số tổ chức phi chính phủ bị cáo buộc diễn ra trong tình trạng thiếu minh bạch, với các hợp đồng không được công bố rộng rãi.