EU bật đèn xanh cho hiệp định thương mại với Mercosur

Các nhà ngoại giao thông báo những nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 9/1 đã bật đèn xanh cho hiệp định thương mại với Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), dù Pháp, Ireland và một số nước khác phản đối do lo ngại tác động của thỏa thuận đối với ngành nông nghiệp.

Theo một số nhà ngoại giao châu Âu, đa số các quốc gia thành viên EU đã bỏ phiếu ủng hộ hiệp định thương mại với Mercosur tại cuộc họp các đại sứ ở Brussels, mở đường cho việc ký kết hiệp định này tại Paraguay vào tuần tới.

Tiến hành đàm phán trong hơn 25 năm, Ủy ban châu Âu coi hiệp định với Mercosur là rất quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu, hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của khu vực và tăng cường quan hệ ngoại giao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu, Olof Gill, cho rằng đây là một thỏa thuận thiết yếu, về kinh tế, chính trị, chiến lược và ngoại giao, đối với EU.

Tuy nhiên, EU đã không thể thuyết phục được tất cả các quốc gia thành viên của khối. Pháp đã dẫn đầu nỗ lực cuối cùng nhằm phản đối hiệp định nhưng không thành công. Ireland, Ba Lan và Hungary cũng đã bỏ phiếu phản đối.

Tuy nhiên, những nỗ lực của các nước này là chưa đủ, sau khi Italy, quốc gia đã yêu cầu và được gia hạn việc ký kết vào phút chót hồi tháng 12/2025, đã thay đổi lập trường.

Hiệp định thương mại EU-Mercosur sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn với hơn 700 triệu người, một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.

Là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đa dạng hóa thương mại do thuế quan của Mỹ, hiệp định này sẽ đưa các quốc gia thành viên EU xích lại gần hơn với Brazil, Paraguay, Argentina và Uruguay, dỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 90% danh mục sản phẩm.

Theo EU, điều này sẽ giúp các doanh nghiệp EU tiết kiệm được 4 tỷ euro (4,6 tỷ USD) tiền thuế mỗi năm và hỗ trợ xuất khẩu xe cộ, máy móc, rượu vang và rượu mạnh sang Mỹ Latinh.

Ủy viên châu Âu về thương mại và an ninh kinh tế, Maros Sefcovic, ngày 8/1 cho biết đây là hiệp định thương mại tự do lớn nhất mà EU đã đàm phán và là một hiệp định "mang tính bước ngoặt"./.

EU thông báo lùi thời điểm ký hiệp định MERCOSUR Trong bối cảnh Brussels chìm trong làn sóng biểu tình dữ dội của giới nông dân, việc ký kết hiệp định thương mại tự do EU-MERCOSUR được dời sang tháng Giêng năm tới.