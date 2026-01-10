Thị trường chứng khoán vượt đỉnh lịch sử với sự giúp sức từ dòng tiền lớn

Khởi đầu năm 2026, thị trường chứng khoán chứng kiến diễn biến đầy hứng khởi khi VN-Index bứt phá vượt đỉnh lịch sử cùng thanh khoản bùng nổ.

Cú hích từ "sóng" doanh nghiệp Nhà nước

Sự cộng hưởng giữa dòng tiền dẫn dắt từ nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước và quyết tâm nâng hạng thị trường của cơ quan quản lý đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới đầy triển vọng nhưng cũng đòi hỏi sự chọn lọc khắt khe.

Tuần giao dịch vừa qua đã ghi dấu một cột mốc quan trọng khi VN-Index không chỉ vượt xa kỳ vọng của giới chuyên môn mà còn chính thức thiết lập đỉnh cao mới. Tâm điểm của sự bứt phá này nằm ở sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền lớn với thanh khoản đạt gần 166.000 tỷ đồng, đây là mức cao nhất trong hơn hai tháng trở lại đây.

Ông Nguyễn Thái Học, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, nhận định điểm nhấn cốt lõi của nhịp tăng trưởng này là sự dịch chuyển mang tính chiến lược của dòng tiền. Không còn lan man, dòng vốn tập trung dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước (SOEs).

"Sóng tăng mở đầu bởi nhóm cổ phiếu ngành dầu khí, sau đó lan tỏa sang các ngân hàng quốc doanh, tiếp nối là nhóm ngành cao su-điện và gần nhất là 'họ' Viettel với các mã VTP, VGI, CTR. Trong bối cảnh thị trường thiếu vắng nhóm dẫn dắt 'họ' Vingroup do đã chững lại, câu chuyện thoái vốn Nhà nước và việc ban hành Nghị quyết 79 đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ," ông Học phân tích.

Thực tế cho thấy hàng loạt cổ phiếu đầu ngành (như GAS, PLX, BSR) hay bộ ba ngân hàng quốc doanh (VCB, BID, CTG) đều ghi nhận mức tăng vượt trội. Tuy nhiên, ông Học cũng lưu ý về sự phân hóa sâu sắc đang diễn ra. Dù chỉ số chung vượt đỉnh, nhưng dòng tiền chưa thực sự lan tỏa sang các nhóm chứng khoán và bất động sản. Thậm chí, nghịch lý đã xảy ra khi VN-Index lập đỉnh nhưng nhiều cổ phiếu thuộc hai nhóm ngành này lại phá đáy ngắn hạn, phản ánh sự thiếu đồng thuận trên diện rộng.

Nhận định về xu hướng tuần tới, ông Nguyễn Thái Học cho rằng thị trường sẽ tiếp tục duy trì thiên hướng tích cực nhờ trụ đỡ từ nhóm doanh nghiệp Nhà nước. Sự luân phiên tăng điểm giữa các nhóm dầu khí, ngân hàng, công nghệ viễn thông sẽ giữ vai trò điều tiết chỉ số.

Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ hoặc quan tâm đến nhóm cổ phiếu thị trường (như chứng khoán, bất động sản), chuyên gia từ Pinetree đưa ra góc nhìn lạc quan song vẫn thận trọng: "Sau nhịp giảm sâu và phá nền, nhóm cổ phiếu thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán. Dù đầu tuần tới có thể xuất hiện nhịp giảm nhẹ do áp lực cắt lỗ từ nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhưng chính quá trình này sẽ mở ra cơ hội phục hồi rõ nét hơn vào nửa cuối tuần khi dòng tiền bắt đầu có sự chuyển dịch."

Riêng với nhóm cổ phiếu Vingroup, ông Học dự báo khả năng giảm sâu (mô hình cây thông) là rất thấp. Nhóm này nhiều khả năng sẽ được neo giá để hỗ trợ mặt bằng chỉ số chung, dù vai trò dẫn dắt đã được chuyển giao.

Sự luân phiên tăng điểm giữa các nhóm dầu khí, ngân hàng, công nghệ viễn thông sẽ giữ vai trò điều tiết chỉ số. (Ảnh: Vietnam+)

Nâng hạng và kiến tạo hạ tầng mới

Không chỉ dừng lại ở những con số ngắn hạn, bức tranh thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2026 được định hình rõ nét qua thông điệp từ cơ quan quản lý Nhà nước. Tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã khẳng định vị thế mới của thị trường sau một năm 2025 thành công.

Theo Bộ trưởng, năm 2025, VN-Index đã tăng trưởng gần 38%, thanh khoản bình quân vượt 29.000 tỷ đồng/phiên và quy mô vốn hóa tăng 35%. Đáng chú ý, việc tổ chức FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) và sự vận hành ổn định của hệ thống KRX là những bệ phóng vững chắc cho năm 2026.

Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô 2026 được dự báo phục hồi tích cực nhờ giải ngân đầu tư công và dòng vốn FDI vào công nghệ cao, bán dẫn, AI, ngành chứng khoán được giao nhiệm vụ trọng tâm là hiện thực hóa mục tiêu nâng hạng chính thức vào tháng 9/2026.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh 7 nhiệm vụ then chốt, trong đó ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của các tổ chức xếp hạng, đặc biệt là khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu. Bên cạnh đó, các sản phẩm tài chính xanh, sản phẩm phái sinh và việc phát triển cơ sở nhà đầu tư tổ chức cũng được đặt lên hàng đầu để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Cụ thể hóa các định hướng chiến lược, bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chia sẻ rằng năm 2026 là cột mốc kỷ niệm 30 năm ngành chứng khoán, sẽ là năm bản lề cho sự chuyển đổi về chất.

Bên cạnh việc vận hành an toàn hệ thống KRX, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cam kết triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) để đảm bảo vận hành vào đầu năm 2027 - mảnh ghép cuối cùng để giải quyết bài toán ký quỹ trước giao dịch (pre-funding) cho nhà đầu tư nước ngoài.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý đang tập trung xây dựng khung pháp lý cho các thị trường hoàn toàn mới. Đây được xem là bước đi nhằm bắt kịp xu thế tài chính toàn cầu và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường.

"Chúng tôi sẽ tổ chức vận hành và giám sát hiệu quả thị trường giao dịch tín chỉ carbon, thị trường giao dịch tài sản mã hóa và sàn giao dịch chuyên biệt cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo," bà Phương nhấn mạnh./.

