VN-Index tăng hơn 12 điểm, dòng tiền tập trung tại cổ phiếu trụ

Thị trường chứng khoán kết phiên trong trạng thái phân hóa rõ nét khi VN-Index duy trì đà tăng nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu trụ và lực mua ròng mạnh từ khối ngoại.

Tuy vậy, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán, cho thấy tâm lý thận trọng và áp lực chốt lời chưa suy giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 9/1, VN-Index tăng 12,34 điểm lên 1.867,9 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2 điểm, xuống 247,1 điểm. Toàn thị trường ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế với 423 mã giảm, so với 290 mã tăng. Tại rổ VN30, diễn biến phân hóa khi có 17 mã giảm, 12 mã tăng và 1 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,21 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 36.000 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 108 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 2.100 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index mở cửa với lợi thế nghiêng về bên mua, giúp chỉ số tiếp tục duy trì ở vùng cao. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến đà tăng bị thu hẹp, dù chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc xanh.

Về mức độ ảnh hưởng, VCB, BID, CTG và GAS là những cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Ở chiều ngược lại, VPB, VIC, HDB và VCK chịu áp lực bán, kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Trái ngược với HOSE, HNX-Index diễn biến kém tích cực khi chịu tác động tiêu cực từ loạt cổ phiếu như CEO giảm 8,91%, SHS giảm 4,57%, PVI giảm 2,6% và HUT giảm 2,52%.

Xét theo nhóm ngành, thị trường ghi nhận mức tăng 1,03% với sắc xanh đỏ đan xen. Ngành dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng khi tăng 11,73%, chủ yếu nhờ VGI tăng 14,91%, CTR tăng 6,91%, VTK tăng 14,99% và MFS tăng 14,63%. Theo sau là ngành năng lượng tăng 2,91% và ngành tiện ích tăng 2,9%, với nhiều cổ phiếu nổi bật như BSR tăng 5,91%, PVP tăng 6,19%, PLX tăng 3,61%, GAS tăng 6%, POW tăng 2,86% và QTP tăng 4%.

Ở chiều ngược lại, ngành tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,97%, chịu tác động từ HHS giảm 6,67%, MWG giảm 1,71%, VPL giảm 1,06% và FRT giảm 1,71%. Nhóm bất động sản cũng diễn biến không mấy tích cực khi giảm 0,44%, với nhiều mã giảm kịch sàn như PDR, TCH, DXS, cùng các cổ phiếu giảm trên 5% như CEO, DXG, DIG, KDH và NVL.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hơn 805 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại VCB (540,46 tỷ đồng), VHM (264,43 tỷ đồng), MBB (240,03 tỷ đồng) và BID (223,94 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 13 tỷ đồng, chủ yếu tại IDC (25,91 tỷ đồng), PVS (13,39 tỷ đồng), HUT (6,05 tỷ đồng) và TNG (5,76 tỷ đồng).

Việc VN-Index tiếp tục tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu trụ và dòng tiền ngoại mua ròng mạnh cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn được nâng đỡ. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng về bên bán cùng áp lực điều chỉnh tại nhiều nhóm ngành phản ánh rủi ro phân hóa còn cao.

Trong bối cảnh này, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co; nhà đầu tư nên ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, được dòng tiền hỗ trợ và hạn chế mua đuổi ở những mã đã tăng mạnh./.

