Chỉ số chứng khoán Dow Jones lập đỉnh lịch sử sau biến động tại Venezuela

Phố Wall khởi đầu năm 2026 đầy khởi sắc trong phiên giao dịch ngày 5/1, khi dòng tiền mạnh mẽ đổ vào nhóm cổ phiếu tài chính và năng lượng, đưa chỉ số Dow Jones lên mức cao kỷ lục mới.

Kết thúc phiên, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm. Dow Jones tăng 1,23%, chốt ở 48.977,18 điểm - mức cao nhất trong lịch sử. S&P 500 tăng 0,64% lên 6.902,05 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,69%, đạt 23.395,82 điểm.

Thanh khoản thị trường ở mức rất cao, với khoảng 19,1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trên các sàn Mỹ, vượt xa mức bình quân 15,9 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất, cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá hưng phấn trong phiên đầu năm.

Nhóm cổ phiếu năng lượng tăng mạnh khi giới đầu tư kỳ vọng động thái quân sự của Mỹ tại Venezuela sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể đối với cục diện thị trường dầu mỏ toàn cầu. Chỉ số năng lượng của S&P 500 tăng 2,7%, lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, với nhiều cổ phiếu dầu khí lớn dẫn dắt đà tăng.

Cổ phiếu tài chính cũng là điểm sáng của thị trường. Chỉ số tài chính thuộc S&P 500 tăng 2,2% khi nhà đầu tư dự báo về kết quả kinh doanh tích cực trong mùa công bố báo cáo quý sắp tới. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu công nghệ diễn biến phân hóa nhưng nhìn chung vẫn đóng góp tích cực cho đà tăng chung.

Mặc dù thị trường chứng khoán tiếp tục thăng hoa - sau khi cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng hai chữ số trong năm 2025, nhưng các tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ vẫn cho thấy không ít thách thức. Số liệu mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất trong tháng 12/2025 suy giảm mạnh hơn dự kiến, kéo dài chuỗi thu hẹp sang tháng thứ 10 liên tiếp.

Tâm điểm chú ý của thị trường trong tuần này sẽ là báo cáo việc làm của Mỹ (không bao gồm khu vực nông nghiệp), dự kiến công bố vào ngày 9/1. Dữ liệu này được xem là yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026.

Theo LSEG, thị trường hiện đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm khoảng 0,6 điểm phần trăm lãi suất trong năm nay.

Cổ phiếu liên quan đến tiền số tiếp tục tăng giá khi bitcoin vươn lên mức cao nhất trong hơn ba tuần. Strategy (trước đây là MicroStrategy) tăng gần 5%, trong khi Coinbase bật tăng 7,8% sau khi Goldman Sachs nâng khuyến nghị cổ phiếu này từ “trung lập” lên “mua."

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1, VN-Index tăng 3,91 điểm (0,22%) lên 1.788,40 điểm, trong khi HNX-Index giảm 2,03 điểm (-0,82%) xuống 246,74 điểm./.

Những cơ hội và rủi ro cho thị trường chứng khoán châu Á năm 2026 Cơn sốt đầu tư vào AI đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiệu suất vượt trội của chứng khoán châu Á so với các thị trường toàn cầu năm ngoái.