Chứng khoán vượt mốc 1.780 điểm phiên sáng cuối năm

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, với lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index vượt mốc 1.780 điểm.

Kết thúc phiên sáng 31/12, VN-Index tăng 14,66 điểm lên 1.781,56 điểm. Thanh khoản đạt hơn 279,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch trên 9.164,4 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE ghi nhận 109 mã tăng giá, 167 mã giảm giá và 74 mã đi ngang.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 0,72 điểm xuống 249,78 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 21,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 395,8 tỷ đồng, với 50 mã tăng, 58 mã giảm và 68 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng nhẹ 0,04 điểm lên 120,79 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 14 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 252 tỷ đồng. Toàn sàn có 102 mã tăng giá, 66 mã giảm giá và 87 mã đi ngang.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò động lực chính của thị trường. Các mã như VIC tăng 3,07%, VHM tăng 4,43%, DGC tăng 4,91%, VJC tăng 1,27%, VIB tăng 1,41% và VPL tăng 4,4%, góp phần nâng đỡ chính chỉ số VN-Index.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Nhóm cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh khi các mã lớn như HCM, SSI, SHS, VND giảm giá. Nhóm bảo hiểm chìm trong sắc đỏ, trong khi các nhóm ngành còn lại giao dịch giằng co với biên độ hẹp.

Đà tăng trong phiên sáng cuối năm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn duy trì tích cực, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, sự phân hóa giữa các nhóm ngành cho thấy thị trường có thể tiếp tục giằng co, cần thêm lực cầu để duy trì xu hướng tăng bền vững trong các phiên tới./.

