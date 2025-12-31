Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối năm

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đóng phiên 30/12 với mức giảm không đáng kể, khi sự sụt giảm của nhóm công nghệ và tài chính đã lấn át đà tăng của nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 giảm 9,50 điểm, hay 0,14%, xuống 6.896,24 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 55,27 điểm, hay 0,23%, xuống 23.419,08 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 94,87 điểm, hay 0,20%, xuống 48.367,06 điểm.

Dịch vụ truyền thông nằm trong số những nhóm ngành tăng mạnh nhất trong chỉ số S&P 500, được thúc đẩy bởi mức tăng 1,1% của Meta Platforms. Tập đoàn công nghệ này cho biết sẽ thâu tóm Manus, một công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) do người Trung Quốc sáng lập, nhằm đẩy nhanh nỗ lực tích hợp AI tiên tiến vào các nền tảng như Facebook và Instagram.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu công nghệ kết thúc phiên giảm nhẹ, với Apple giảm 0,3% và Nvidia giảm 0,4%, trong khi Microsoft tăng nhẹ. Trong phiên trước, các cổ phiếu vốn hóa lớn này đã chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 9. Tuần trước, đà khởi sắc của thị trường cũng đã đưa S&P 500 lên mức cao kỷ lục.

Nhận định về diễn biến thị trường, ông Mark Hackett, trưởng bộ phận chiến lược thị trường của công ty Nationwide, cho biết tốc độ tăng trưởng giữa nhóm cổ phiếu công nghệ và các ngành khác được dự đoán sẽ thu hẹp khoảng cách trong năm tới.

Theo ông, trong bối cảnh chênh lệch về định giá đang ở mức quá lớn, việc các nhà đầu tư thực hiện cơ cấu lại danh mục là điều hoàn toàn hợp lý. Chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng đây đơn thuần là một đợt tái cân bằng tài sản lành mạnh, chứ không phải một đợt bán tháo do các yếu tố tâm lý chi phối.

Hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones đang hướng tới tháng tăng điểm thứ tám liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng theo tháng dài nhất kể từ năm 2017. Theo dữ liệu từ Stock Trader's Almanac, một số nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng vào đợt tăng giá cuối năm, khi chỉ số S&P 500 thường ghi nhận mức tăng trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của năm và 2 phiên đầu tiên của tháng 1.

Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 17%. Cơn sốt đầu tư vào AI đã giúp chỉ số này vượt lên trên chỉ số STOXX 600 của châu Âu, bất chấp việc các nhà đầu tư từng có xu hướng đa dạng hóa danh mục khỏi cổ phiếu Mỹ vào đầu năm do các tranh chấp thương mại.

Tại Việt Nam chốt phiên giao dịch 30/12, chỉ số VN-Index tăng hơn 12 điểm lên 1.766,9 điểm. HNX-Index giảm 0,72 điểm xuống 250,5 điểm./.

