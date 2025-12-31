Multimedia
Campuchia ra đề nghị mới với Thái Lan, quyết tâm phân định rõ biên giới

Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Campuchia Prak Sokhonn đề nghị sớm triệu tập cuộc họp Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC) để nối lại công tác khảo sát, phân định biên giới với Thái Lan.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Campuchia đề nghị nối lại công tác phân định biên giới với Thái Lan.

Nga tuyên bố sẽ cứng rắn hơn trong đàm phán về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ tuyên bố tấn công bến cảng nghi liên quan buôn bán ma túy.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
