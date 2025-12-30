ASEAN hoan nghênh kết quả thỏa thuận giảm căng thẳng Campuchia-Thái Lan

Chào mừng quý độc giả đến với Bản tin thế giới trên Báo Điện tử VietnamPlus – nơi cập nhật nhanh nhất những diễn biến quốc tế nổi bật trong 24 giờ qua.
Trong bản tin hôm nay có những nội dung thông tin đáng chú ý sau: TASEAN hoan nghênh kết quả thỏa thuận giảm căng thẳng Campuchia – Thái Lan; Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan thống nhất 5 phương diện trọng điểm; Tổng thống Ukraine muốn thỏa thuận ngừng bắn có sự tham gia của 4 bên.
