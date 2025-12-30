Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Dương lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

Dịp Tết Dương lịch 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp.

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Tết Dương lịch 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật tại 4 điểm, gồm 3 điểm tầm cao, 1 điểm tầm thấp.

Ba điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; Khu trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, thành phố bố trí 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới.

Tất cả kinh phí thực hiện đều được huy động theo hình thức xã hội hóa nhằm giảm gánh nặng ngân sách nhưng vẫn đảm bảo quy mô, chất lượng chương trình./.