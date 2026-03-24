Sáng 24/3/2026, Đảng ủy Chính phủ tổ chức phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026”; quán triệt Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng./.
Tin cùng chuyên mục
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống rửa tiền
Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành theo sự phân công ưu tiên mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công theo kế hoạch; tăng cường đầu tư nhân lực, công nghệ cho phòng chống rửa tiền.
Phú Thọ khẩn trương tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Các đại biểu trúng cử cần sớm triển khai chương trình hành động, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
33 người dưới 40 tuổi trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó số đại biểu dưới 40 tuổi là 33 người, chiếm tỷ lệ 6,6%.
'Chuyến thăm Nga của Thủ tướng củng cố sự tự chủ trong phát triển kinh tế'
Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga nhận định chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính mở ra các cơ hội bảo đảm cơ sở hạ tầng vững mạnh cho sự tự chủ trong phát triển kinh tế ổn định của Việt Nam.
Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp: Góc nhìn quốc tế về niềm tin và phát triển
Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI của Việt Nam vừa được công bố đã hoàn tất một quy trình hiến định, đồng thời mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3/2026 (giờ địa phương), tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga (Hạ viện) Vyacheslav Volodin.
Quảng Ninh: Đặc khu Vân Đồn kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền
Ngày 24/3, Hội đồng Nhân dân phường Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 họp kỳ thứ Nhất, bầu các chức danh chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.
Bầu cử Quốc hội và HĐND: Những con số đáng chú ý
Cơ cấu đại biểu tiếp tục được bảo đảm và có bước cải thiện, trong đó đại biểu nữ 758 người, chiếm 29,7%, cao hơn 0,7% so với nhiệm kỳ trước. Đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) có 184 người, đạt 7,21%.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIV
Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về Quy định của BCH TW về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
Thủ tướng tìm hiểu phát triển năng lượng hạt nhân và tàu điện ngầm của Nga
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Thủ tướng thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Trung tâm điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva.
Thủ tướng thăm Triển lãm hạt nhân tại Moskva
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Triển lãm hạt nhân tại Trung tâm Triển lãm quốc gia.
4 yêu cầu của Tổng Bí thư với Hội nghị lần 2 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIV
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Người đại biểu dân cử: Hiểu, giải quyết vấn đề, phát triển địa phương
Khánh Hòa đang nỗ lực các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, do đó vai trò của đại biểu dân cử càng trở nên quan trọng, là những người gần dân, sát thực tiễn, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.
Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính
Điểm nhấn báo chí Nga đặc biệt quan tâm là lễ ký Thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam, với sự tham gia của tập đoàn năng lượng nhà nước Rosatom.
Chung khát vọng tương lai
Hòa chung với niềm vui của “ngày hội non sông” và từ thực tiễn sinh động ở tỉnh Khánh Hòa, TTXVN có chùm 3 bài viết với chủ đề “Từ lá phiếu cử tri đến trách nhiệm của người đại biểu dân cử.”
Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên
Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng nhân dịp đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.
Đoàn thanh niên Chính phủ vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 24/3, 120 đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tấn Xã Việt Nam,... thành kính báo công dâng Bác.
"Thanh niên với tương lai đất nước"
TTTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin
Thủ tướng Mikhail Mishustin khẳng định Nga coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.
Lâm Đồng: Ấm áp mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” ở vùng dân tộc, miền núi
Mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” thể hiện tính nhân văn trong mô hình của một tổ chức Đảng ở vùng được coi là đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Lâm Đồng, đem lại mái ấm cho những đảng viên nghèo.
Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trận
Chiều 23/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.
Thủ tướng tiếp lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất tại Nga
Chiều 23/3, tại Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đại diện lãnh đạo Tập đoàn TH True Milk, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến sữa của Việt Nam đang đầu tư tại Liên bang Nga.
Việt Nam-Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác nghị viện trong kỷ nguyên mới
Việt Nam-Liên bang Nga phát huy vai trò của hai Quốc hội nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa các địa phương.
Việt Nam-Liên bang Nga quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế trở thành mũi nhọn
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Mishustin khẳng định quyết tâm nâng tầm hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư trở thành mũi nhọn, tiên phong trong hợp tác song phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Điểm lại những mốc son trong quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga, Thủ tướng khẳng định, dù trong hoàn cảnh nào thì tình cảm đặc biệt giữa nhân dân hai nước, hai dân tộc và hai Đảng không bao giờ thay đổi.
Thủ tướng tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 23/3/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga
Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 23/3/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh mặt trời"
Tối 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình hòa nhạc giao hưởng thính phòng “Thanh âm dưới ánh mặt trời."
Tổng Bí thư và Chủ tịch Quốc hội dự chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh Mặt trời"
Tối 23/3/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội),Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự chương trình nghệ thuật "Thanh âm dưới ánh Mặt trời".