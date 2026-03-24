Quảng Ninh: Đặc khu Vân Đồn kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền

Ngày 24/3, Hội đồng Nhân dân phường Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 họp kỳ thứ Nhất, bầu các chức danh chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.

Trước đó, ngày 23/3, Hội đồng Nhân dân đặc khu Vân Đồn khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 đã tổ chúc thành công Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và định hướng hoạt động của chính quyền đặc khu trong cả nhiệm kỳ.

Sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp, đây là 2 địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh tổ chức kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Nhân dân cấp xã để kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới 2026-2031.

Hội đồng Nhân dân các địa phương đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, đặc khu khóa II, nhiệm kỳ 2026–2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đối với phường Hạ Long, ông Hoàng Bá Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Hạ Long khóa II được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lưu Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với đặc khu Vân Đồn, ông Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đặc khu khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đặc khu Vân Đồn khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Vũ Đức Hưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn.

Hội đồng Nhân dân các địa phương trên đã bầu các phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; trưởng, phó phòng – ban của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đặc khu Vân Đồn Cao Tường Huy cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân và nhân dân, đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn gắn với trách nhiệm của ông trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Trong nhiệm kỳ tới, ông tiếp tục cùng tập thể Thường trực và các Ban Hội đồng Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung quyết định các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giám sát các lĩnh vực cử tri, nhân dân quan tâm, nhất là đất đai, trật tự đô thị, văn hóa, xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hạ Long Hoàng Bá Nam thông tin: Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Nhân dân phường Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, tạo nền tảng quan trọng để bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, niềm tin của cử tri, nhân dân.

Hội đồng Nhân dân các địa phương đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong cả nhiệm kỳ.

Đồng thời, Hội đồng Nhân dân địa phương kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra chậm nhất 45 ngày sau bầu cử (dự kiến trước ngày 31/3), tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt, thông qua báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu, và quyết định chương trình kỳ họp thường lệ, đảm bảo trang trọng, đúng quy định.../.

