Hà Nội: Cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình hầu tòa do thu sai tiền dạy thêm

Ngày 24/3, Tòa án Nhân dân khu vực 1-Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1973, cựu Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1976, cựu Kế toán trưởng Trường Trung học cơ sở Ba Đình) về cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356, khoản 3 - Bộ luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1-Hà Nội, trong năm học 2013-2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình thực hiện tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT và Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND, Văn bản hướng dẫn số 5898/HD-SGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Quá trình này, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hiệu trưởng, chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh.

Mức thu này cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22. Trong đó, Quyết định số 22 và các văn bản liên quan quy định, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10 đến 20 học sinh/1 lớp, mức thu tối đa là 13.000 đồng/1 học sinh/1 tiết; từ 20 đến 30 học sinh/1 lớp, mức thu tối đa là 9.000 đồng/1 học sinh/1 tiết học; từ 30 đến 40 học sinh/1 lớp, mức thu tối đa là 7.000 đồng/1 học sinh/1 tiết học.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền là 2,1 tỷ đồng, trong đó mức thu tối đa theo Quyết định số 22 là 1 tỷ đồng. Số tiền thu cao hơn quy định là hơn 1 tỷ đồng.

Việc thu tiền dạy thêm cao hơn mức thu tối đa quy định đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh 24 lớp khối 7,8,9 trong năm học 2013-2014 là hơn 1 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về 2 nhóm lớp. Từ đó, lập 2 hệ thống sổ sách kế toán quản lý, 1 hệ thống sổ sách kế toán đưa vào báo cáo tài chính, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Hàng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp về 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sỹ số của một lớp học thêm và ký nộp tiền vào Sổ thu tăng cường của thủ quỹ Mai Thu Hà.

Thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Bình, Phạm Thị Minh Nguyệt đã yêu cầu Mai Thu Hà chia đôi sỹ số của một lớp cùng số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm ký nộp trong sổ Thu tăng cường vào 2 bộ chứng từ theo danh sách các lớp học tăng cường và đi lấy chữ ký nộp tiền của giáo viên chủ nhiệm mang về cho Nguyệt để làm 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Bị cáo Nguyệt biết việc thu tiền cao hơn Quyết định số 22 và việc để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình.

Đối với thủ quỹ Mai Thu Hà, 2 Phó Hiệu trưởng nhà trường Hoàng Hạnh Tường Vân, Hoàng Mạnh Hà và các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cơ quan điều tra xác định mặc dù những cá nhân này được phổ biến nội dung Quyết định số 22 nhưng lại không được phổ biến mức thu của Quyết định này và các văn bản liên quan, họ chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Bình với mức thu 15.000 đồng/1 tiết/1 học sinh mà không có quyền quyết định. Không có chứng cứ cho thấy các cá nhân này biết về việc nhà trường lập hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức hóa khoản thu vượt quá theo Quyết định số 22 và Văn bản hướng dẫn số 5898, do vậy Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự đối với các cá nhân này.

Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 3 ngày./.

Lào Cai bắt tạm giam hiệu trưởng, kế toán trường mầm non khai khống chứng từ Từ năm 2022 đến năm 2025, Doãn Thị Lệ Xuân đã cùng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Hà lập, hoàn thiện hồ sơ chứng từ làm thêm giờ khống, không phản ánh đúng thực tế phát sinh.