Đắk Lắk: Kỷ luật cảnh cáo Hiệu trưởng vi phạm quy định về quản lý tài chính

Ngày 4/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Cảnh cáo" đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát (phường Tân An).

Đây là vụ việc được dư luận tỉnh Đắk Lắk quan tâm vì vi phạm của bà Huệ đã xảy ra nhiều lần và trong thời gian dài.

Quyết định kỷ luật của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nêu rõ với trách nhiệm là hiệu trưởng, bà Huỳnh Thị Kim Huệ đã có nhiều khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn, các khoản thu, chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính, tài sản công.

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, trước khi được điều về Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, bà Huệ từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột).

Trong thời gian công tác tại Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, bà Huệ mắc nhiều sai phạm, bị giáo viên và phụ huynh khiếu nại. Bà Huỳnh Thị Kim Huệ từng bị kỷ luật "Khiển trách" và "Cảnh cáo."

Tháng 7/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk vẫn điều động bà Huệ về làm Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát. Tại đơn vị công tác mới, bà Huệ tiếp tục bị phụ huynh, giáo viên phản ánh liên quan đến việc thu tiền học sinh và một số hoạt động quản lý khác, trong đó có vụ chặt hạ cây xanh trong khuôn viên trường.

Đáng chú ý, trong năm học 2024-2025, Trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát có tới 16 học sinh khối 12 nghỉ học. Một số em được cho là “tự nguyện” làm đơn xin bảo lưu kết quả hoặc viết đơn xin nghỉ học ngay trước kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Sau khi báo chí phản ánh, nhiều học sinh trong số này đã tiếp tục đi học và đậu tốt nghiệp. Một em đã trúng tuyển vào Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk.

Điều đáng nói, bà Huỳnh Thị Kim Huệ có nhiều vi phạm trong thời gian dài nhưng vẫn được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng. Nhiều cơ quan báo chí liên tục phán ánh về các nội dung sai phạm của bà Huệ.

Gần đây nhất, tại giao ban báo chí định kỳ tháng 8/2025, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã nhận trách nhiệm liên quan đến việc chậm xử lý cán bộ./.

