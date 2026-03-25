Lâm Đồng: Tạm giữ khẩn cấp đối tượng đập phá xe taxi do mâu thuẫn gia đình

Chiều 25/3, Công an xã B’Lao (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã tạm giữ khẩn cấp Lê Hoàng Thư, sinh năm 2004, thường trú tại 60A, ấp 12 xã An Lạc Thôn, thành phố Cần Thơ; nơi ở hiện tại số 16 Trần Phú, Phường B'Lao do cố ý hủy hoại tài sản của người khác theo Điều 178, Bộ luật hình sự.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/3, Công an phường B’Lao nhận được tin báo về việc vào lúc 11 giờ 22 phút cùng ngày, tại trước số nhà 109 quốc lộ 20, thuộc phường B’Lao, xảy ra vụ việc có dấu hiệu hủy hoại tài sản.

Công an phường B’Lao đã xác minh, kết quả ban đầu xác định Lê Hoàng Thư mâu thuẫn, cãi nhau với vợ là chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (sinh năm 2008) về việc vợ đã tự ý thuê xe taxi về nhà mẹ đẻ.

Từ mâu thuẫn trên, khi xe taxi mang biển kiểm soát 49H-054.53, do anh Nguyễn Thanh Long (sinh năm 2000, trú tại 46 Xuân Diệu, Phường 3 Bảo Lộc) đến đón chị Mai; Lê Hoàng Thư đã điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát 83-146.65, ép xe ôtô do anh Long điều khiển dừng lại.

Sau đó, Lê Hoàng Thư đã dùng 1 cây gậy sắt đập phá xe ôtô của anh Long.

Hậu quả, xe ôtô của anh Long bị vỡ 5 tấm kính gồm: 1 kính chắn gió phía trước, 2 tấm kính chắn gió bên lái, 1 tấm kính chắn gió phần đuôi xe và 1 kính chắn gió phía trước bên phụ; chưa xác định được giá trị tài sản.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã B’Lao đã lập biên bản và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Hoàng Thư.

Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

