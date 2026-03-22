Bắt tạm giam ba cán bộ Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng

Ngày 22/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm đăng kiểm tàu cá Lâm Đồng (trước đây là Trung tâm đăng kiểm tàu cá Bình Thuận) để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn.

Ba bị can gồm: Trần Nguyên Vũ (56 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá; Trần Thanh Thiên Toàn (45 tuổi), Trưởng phòng đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Anh Duy (40 tuổi), đăng kiểm viên.

Các bị can bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỹ thuật đối với tàu cá cải hoán, các bị can đã cố tình làm sai quy trình, hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi.

Hành vi này giúp một số đơn vị thiết kế, cải hoán tàu cá được hợp thức hóa sai phạm, các đối tượng nhận tiền hưởng lợi.

Kết quả điều tra ban đầu, Trần Nguyên Vũ được xác định là người giữ vai trò chủ mưu.

Hai bị can còn lại dù biết hành vi trái quy định nhưng vẫn tham gia thực hiện để cùng hưởng lợi.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.

