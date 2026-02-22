Tạm giữ các đối tượng gây rối, cướp giật tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ các đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về vụ đánh nhau tại khu vực đối diện số 98 đường Trần Phú.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt kịp thời, ngăn chặn, ổn định tình hình và mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc dừng, đậu ôtô trước một quán ăn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày (21/2), một nhóm du khách gồm 5 người lớn và 1 trẻ em (trú tại Trảng Bom, Đồng Nai) điều khiển ôtô đến khu vực đường Trần Phú để tìm quán càphê nghỉ chân, ngắm biển.

Khi cho xe dừng sát lề đường, đối diện quán cơm niêu của ông Đặng Trần Quốc Vũ, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại do bị yêu cầu không đậu xe tại khu vực này, dẫn đến xô xát.

Trong quá trình mâu thuẫn, một số người đã sử dụng hung khí như: xẻng cán gỗ, lưỡi sắt và dùng tay đánh nhau, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn. Sau sự việc, nhóm du khách đã trình báo cơ quan công an.

Qua truy xét, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan gồm: Đặng Trần Quốc Vũ (sinh 1977), Đào Năng Nghĩa (sinh 1997) và Đặng Trần Bảo Nghi (sinh 2000) cùng ngụ phường Vũng Tàu để làm việc.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh tạm giữ đối với Vũ và Nghĩa để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ và Nghĩa để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng thời điểm, rạng sáng 21/2, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị cướp giật túi xách bên trong có tiền mặt và một số tài sản khác tại khu vực vòng xoay Trần Não-Lương Định Của, phường An Khánh.

Ngay sau đó, Công an phường An Khánh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Thành phố) triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày (21/2), lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng liên quan gồm: Hồ Trọng Quý (sinh 2009), Hoàng Nhơn Nghĩa (sinh 2005) và Nguyễn Bảo Nghi (sinh 2012); đồng thời thu hồi số tiền mặt của bị hại.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, chiều 20/2 đã bàn bạc việc đi cướp giật tài sản. Rạng sáng 21/2, nhóm này sử dụng hai xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường để tìm người dân sơ hở làm mục tiêu.

Các đối tượng phân công cụ thể: một người chạy xe đi trước quan sát, khi phát hiện “mục tiêu” sẽ quay đầu làm tín hiệu; người còn lại điều khiển xe chở đồng bọn áp sát từ phía sau để giật tài sản, sau đó nhanh chóng tẩu thoát theo nhiều hướng và tập trung tại một điểm để chia nhau.

Ngoài vụ việc tại phường An Khánh, nhóm này khai nhận trong cùng buổi sáng 21/2 đã tiếp tục di chuyển qua nhiều khu vực khác để thực hiện thêm các vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự nhưng không chiếm đoạt được tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, kinh doanh hoặc giao thông cần giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; đồng thời nâng cao cảnh giác khi tham gia giao thông, đặc biệt vào ban đêm và rạng sáng.

Lực lượng công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các hành vi gây rối trật tự công cộng, cướp giật tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn./.

Đồng Nai: Đối tượng tạt xăng, chém người giữa phố sa lưới sau 1 ngày lẩn trốn Tối 19/2, Phòng Cảnh sát hình sự đã truy bắt được Biển khi đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc tổ 9A, khu phố Đồng Tâm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai sau hơn 1 ngày gây án.