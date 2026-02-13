Triệt phá chuyên án lừa đảo đặc biệt lớn, chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng

Chiều 13/2, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá chuyên án lừa đảo trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, sau gần 5 tháng phối hợp xác minh, thu thập tài liệu về đường dây nghi vấn lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia với thủ đoạn “làm nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook giả mạo là nữ du học sinh người Việt đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sỹ... để kết bạn, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” thông qua thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, thực hiện đặt đơn hàng, mua hàng để hưởng hoa hồng. Giá trị đơn hàng càng cao, hoa hồng càng lớn. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản yêu cầu đóng thêm tiền để “rút vốn,” “đóng thuế,” “phí xác minh”...

Khi không thể tiếp tục nộp tiền, nạn nhân bị chặn liên lạc và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nạp. Số tiền chiếm đoạt được “rửa” thông qua các đối tượng người Trung Quốc tại Campuchia bằng hình thức chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm tránh sự phát hiện, truy vết của cơ quan chức năng.

Xác định đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia, tổ chức và hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án chủ trương bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước, sau đó mở rộng điều tra.

Từ ngày 18 đến 23/12/2025, lực lượng gồm Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai), phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt bắt, khám xét 3 đối tượng cầm đầu tại Đồng Nai, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1996) là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây; Nguyễn Văn Bảo (sinh năm 1997), phó điều hành; Phạm Văn Quý (sinh năm 1991), phụ trách kỹ thuật, quản lý, vận hành ứng dụng lừa đảo.

Từ ngày 23/12/2025 đến 23/1/2026, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng tại cửa khẩu Mộc Bài, Công an xã Bến Cầu (Tây Ninh) và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia lừa đảo tại Campuchia.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của công dân Việt Nam hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước, trong đó riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.Tang vật thu giữ gồm: 13 nhẫn kim loại màu vàng (loại 1 chỉ mỗi nhẫn), 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, 1 máy vi tính để bàn, 1 iPad, 15 điện thoại di động, 1 ôtô hiệu Fortuner, 1 môtô Kawasaki... Tổng giá trị tài sản thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Đây là chuyên án đặc biệt lớn do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp thực hiện, với số tiền chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng. Đáng chú ý, đây là chuyên án đầu tiên bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người Việt Nam, tự đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, vận hành hệ thống lừa đảo tại nhiều địa điểm ở Campuchia; đồng thời thu giữ đầy đủ chứng cứ, dữ liệu điện tử và kê biên khối lượng lớn tài sản, bất động sản của các đối tượng.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng, tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt 111 đối tượng còn lại đã xác định được nhân thân, lai lịch.

Ban Chuyên án kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

