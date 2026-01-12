Triệt phá đường dây lừa đảo và cưỡng bức tình dục tại Campuchia

Theo hãng tin Yonhap, ngày 12/1, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) thông báo một đội điều tra chung giữa Hàn Quốc và Campuchia đã bắt giữ 26 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng bức tình dục quy mô lớn đặt trụ sở tại Phnom Penh.

Theo bà Kang Yu Jung, người phát ngôn của Phủ Tổng thống, các nghi phạm đã giả danh cán bộ thuộc các cơ quan chính phủ như công tố viên và cơ quan quản lý tài chính. Chúng tiếp cận nạn nhân, đe dọa rằng họ có liên quan đến các vụ án hình sự, từ đó yêu cầu kiểm tra tài sản để chiếm đoạt tiền.

Tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 26,7 tỷ won (tương đương 18,2 triệu USD) với tổng số nạn nhân là 165 công dân Hàn Quốc.

Đáng chú ý, vụ án không chỉ dừng lại ở lừa đảo tài chính. Nhóm tội phạm này đã lợi dụng sự tổn thương về tâm lý để ép buộc nhiều nạn nhân nữ phải quay video hoặc gửi ảnh có nội dung khiêu dâm, phục vụ cho mục đích tống tiền và phát tán trái phép.

Bà Kang Yu Jung nhấn mạnh vụ án này cho thấy tội phạm lừa đảo đã biến tướng nguy hiểm, không chỉ lấy tiền mà còn hủy hoại hoàn toàn cuộc sống của nạn nhân thông qua việc cưỡng bức sản xuất các nội dung bóc lột tình dục.

Chiến dịch đột kích vào văn phòng và nơi ở của nhóm này diễn ra vào ngày 5/1, với sự phối hợp giữa Cảnh sát Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và lực lượng chức năng Campuchia.

Nhóm tội phạm được xác định có cả công dân Hàn Quốc. Quốc tịch cụ thể của từng đối tượng sẽ được xác minh sau khi hoàn tất thủ tục dẫn độ.

Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ ngay lập tức chặn việc phát tán các video khiêu dâm liên quan và đưa các nghi phạm về nước để đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Chiến dịch này là một phần trong nỗ lực mạnh mẽ của Seoul nhằm bảo vệ công dân tại Campuchia, sau vụ việc một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn và tử vong tại một trung tâm lừa đảo ở quốc gia Đông Nam Á này vào tháng Tám năm ngoái./.

Hàng nghìn công dân Hàn Quốc "mất tích" tại Campuchia Chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 8 năm nay, đã có 67.609 người Hàn Quốc đến Campuchia, trong khi chỉ 66.745 người trở về, chênh lệch 864 người.