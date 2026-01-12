Tuần hành tưởng niệm hai nhà sáng lập Đảng Cộng sản Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, khoảng 8.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tưởng niệm hai nhà cách mạng cánh tả sáng lập Đảng Cộng sản Đức là Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht tại thủ đô Berlin vào sáng 11/1. Cảnh sát đã triển khai khoảng 500 nhân viên để bảo đảm an ninh.



Cảnh sát Berlin cho biết đoàn người xuất phát từ ga tàu điện ngầm Frankfurter Tor, di chuyển dọc đại lộ Frankfurter Allee và kết thúc tại Khu tưởng niệm các nhà xã hội chủ nghĩa ở Nghĩa trang Trung tâm Friedrichsfelde.

Cuộc tuần hành được tổ chức thường niên và năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia đông đảo của các tổ chức và đảng phái cánh tả.



Ngoài một số lá cờ của đảng Cánh tả (Die Linke), có thể thấy sự xuất hiện đông đảo những lá cờ của các Đảng Cộng sản như Đảng Cộng sản Đức (DKP) và Đảng Marx-Lenin Đức (MLPD).



Lãnh đạo đảng Cánh tả cũng tham dự sự kiện và đặt hoa cẩm chướng đỏ tại khu tưởng niệm. Hai đồng Chủ tịch đảng Cánh tả Ines Schwerdtner và Jan van Aken, cùng ứng cử viên hàng đầu của đảng trong cuộc bầu cử Nghị viện Berlin, Elif Eralp, đều có mặt.



Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht là những nhân vật trung tâm của phong trào cánh tả Đức đầu thế kỷ XX, đồng sáng lập Đảng Cộng sản Đức.

Cả hai bị sát hại ngày 15/1/1919 sau cuộc khởi nghĩa Spartacus và từ đó trở thành biểu tượng lịch sử của phong trào xã hội chủ nghĩa tại Đức./.

