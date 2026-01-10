Vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ: Quốc tang tưởng niệm các nạn nhân

Ngày 9/1, Thụy Sĩ dành một ngày Quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ hỏa hoạn bi thảm xảy ra vào đêm Giao thừa tại thị trấn Crans-Montana.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm ở Martigny, Tổng thống Guy Parmelin cho biết đất nước chìm trong đau buồn do thảm kịch cháy quán bar ở Crans-Montana khiến 40 người thiệt mạng.

Ông nhấn mạnh đất nước tưởng nhớ những người đã khuất và chia sẻ cùng thân nhân họ trong chặng đường phía trước.

Nhà lãnh đạo Thụy Sĩ cũng khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm của những đối tượng liên quan.

Trong ngày Quốc tang, nhiều hoạt động tưởng nhớ nạn nhân vụ cháy đã diễn ra. Tại nhà ga chính ở thủ đô Bern, lúc 14h, các đoàn tàu đều hú còi, trong khi hành khách đứng trên sân ga dành phút mặc niệm.

Tất cả đều im lặng hướng về các biển hiệu có dòng chữ đen trắng "Crans-Montana."

Trong 60 giây, sảnh ga ở thủ đô Bern trông giống như một nhà thờ. Bên ngoài, xe điện và xe buýt của Bern dừng lại, cũng như người đi đường, khi chuông nhà thờ bắt đầu ngân vang.

Trong khi đó, ở thành phố Lausanne, nhà thờ với sức chứa 950 người đều chật kín. Tại đây, Hội đồng thành phố Lausanne và Chủ tịch Hội đồng bang Vaud cũng tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân.

Còn tại thành phố Zurich, từ sáng người dân đã đổ về những địa điểm tưởng nhớ để đặt hoa và nến. Tới thời điểm cả nước Thụy Sĩ dành phút mặc niệm cho những người xấu số, sự sôi động vốn có của thủ phủ tài chính này như dừng lại. Không ai bảo ai, họ đều hướng tình cảm cùng suy nghĩ tới các nạn nhân và gia đình của họ.

Trước đó, vụ hỏa hoạn thương tâm lúc rạng sáng 1/1 ở quán bar Le Constellation ở thị trấn Crans-Montana thuộc bang Valais của Thụy Sĩ đã khiến 40 người thiệt mạng và 116 người khác bị thương.

Hàng chục nạn nhân đã được đưa đến các nước lân cận để điều trị khẩn cấp. Nhà chức trách cho rằng pháo hoa gắn vào chai sâm panh là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Cặp vợ chồng chủ quán bar là Jacques cùng Jessica Moretti dự kiến sẽ bị thẩm vấn trong ngày 9/1. Cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra tại văn phòng công tố ở Sion và đây là cuộc thẩm vấn đầu tiên kể từ khi các cáo buộc được công bố.

Trước đó, cơ quan chức năng của Thụy Sĩ thông báo những người quản lý quán bar đang bị điều tra về tội ngộ sát do sơ suất, gây thương tích do sơ suất và đốt phá do sơ suất./.

