Australia đang đối mặt với các điều kiện thời tiết cực kỳ nguy hiểm

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 10/1 cảnh báo nước này đang đối mặt với các điều kiện thời tiết “cực kỳ nguy hiểm," trong bối cảnh cháy rừng bùng phát dữ dội tại nhiều bang, đặc biệt là bang Victoria.

Nắng nóng khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đang bao trùm nhiều khu vực của Australia. Bang Victoria ghi nhận hơn 50 đám cháy rừng, trong đó nhiều đám cháy được xếp ở mức nguy hiểm nhất và vẫn ngoài tầm kiểm soát.

Nhà chức trách cho biết hiện còn 3 người mất tích. Các đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng và hàng chục nghìn ha rừng, buộc nhiều cộng đồng dân cư phải sơ tán khẩn cấp.

Phát biểu trên truyền hình từ Canberra, Thủ tướng Albanese nhấn mạnh: “Người dân Australia trên khắp cả nước đang phải đối mặt với các điều kiện thời tiết cực đoan và nguy hiểm, với cháy rừng xảy ra tại nhiều bang, đặc biệt nghiêm trọng ở Victoria."

Ông cho biết chính phủ liên bang đã ban bố tình trạng thảm họa tại 18 khu vực của bang Victoria và yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Australia hỗ trợ chỗ ở cho lực lượng cứu hỏa.

Theo cơ quan chức năng, đám cháy lớn nhất gần thị trấn Longwood, cách thành phố Melbourne khoảng 112 km về phía Bắc, đã thiêu rụi khoảng 35.000 ha rừng, phá hủy nhiều ngôi nhà, một trung tâm cộng đồng và một tổng đài viễn thông. Các đám cháy này được cho là nghiêm trọng nhất tại Victoria kể từ thảm họa “Mùa Hè Đen” 2019-2020, vốn đã cướp đi sinh mạng của 33 người và tàn phá diện tích tương đương lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng thời điểm, nắng nóng dữ dội bao trùm nhiều bang miền Đông Australia. Tại bang New South Wales, nhiệt độ tại nhiều khu vực ngoại ô Sydney được dự báo lên tới 43-44 độ C trong ngày 10/1, kèm theo độ ẩm thấp và gió giật mạnh, kéo theo nguy cơ cháy rừng ở mức “cực kỳ cao” trên diện rộng.

Trong khi đó, khu vực phía Bắc bang Queensland lại đối mặt với nguy cơ mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh do một vùng áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên Biển San Hô, có khả năng mạnh lên thành bão nhiệt đới khi tiến gần đất liền.

Cục Khí tượng Australia cảnh báo lượng mưa trong 24 giờ gần tâm áp thấp có thể đạt khoảng 200 mm, thậm chí cục bộ lên tới 400 mm, gây nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng cho hàng chục con sông.

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, các cơ quan y tế Australia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong giờ nắng nóng cao điểm, uống đủ nước, nghỉ ngơi trong nhà và đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người cao tuổi, trẻ em và những người có bệnh nền. Các tổ chức an toàn giao thông cũng cảnh báo tuyệt đối không để trẻ em trong xe ôtô giữa thời tiết nắng nóng cực đoan.

Giới chức Australia cho biết tình hình thời tiết phức tạp có thể còn kéo dài trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi sát các cảnh báo chính thức và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng./.

“Giặc lửa” gây thiệt hại nghiêm trọng tại Australia Vụ cháy rừng ở Koolewong đã làm ảnh hưởng đến các chuyến tàu trên tuyến Central Coast và Newcastle, khiến không có dịch vụ nào hoạt động giữa Gosford và sông Hawkesbury.