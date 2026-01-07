Nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng nhanh, 2025 trở thành năm nóng kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu do Trung tâm Khí hậu Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc công bố cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng mạnh trở lại trong năm qua, khiến 2025 trở thành một trong 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận, một bằng chứng cho thấy sự gia tăng tốc độ nóng lên toàn cầu đang tiếp diễn.

Dữ liệu cho thấy nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu trong năm 2025 cao hơn 1,4 độ C so với thời tiền công nghiệp (1850-1900) và cao hơn 0,52 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020.

Tháng Một năm ngoái cũng ghi nhận mức nhiệt trên bề mặt đất liền cao nhất trong lịch sử và giai đoạn 2023-2025 có nhiệt độ nóng nhất từng được quan sát.

Cũng trong năm ngoái, nhiều nơi trên Trái Đất đã phá kỷ lục về nhiệt độ từng được ghi nhận. Khu vực Bắc Á và Đông Nam Á, phần lớn Trung Á, Đông Âu, một phần Bắc Mỹ, hầu hết Nam Cực và các khu vực rộng lớn của Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương đều ghi nhận mức nhiệt độ trung bình nằm trong 3 năm nóng nhất, với một số khu vực trọng điểm phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ.

Các vùng cực cũng tiếp tục ấm lên đáng kể. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Cực cao hơn 1,17 độ C so với bình thường, đứng thứ 3 trong số những năm nóng nhất được ghi nhận. Khu vực Nam Cực ghi nhận nhiệt độ cao hơn 0,43 độ C so với bình thường.

Riêng tại Trung Quốc, nước này trải qua thêm một năm nóng bất thường với nhiệt độ trung bình là 11 độ C, cao hơn 1,1 độ C so với mức trung bình lâu nay và vượt kỷ lục 10,9 độ C vừa được ghi nhận trong năm trước đó.

Hầu hết các khu vực của Trung Quốc đều ấm hơn bình thường. Có 16 khu vực cấp tỉnh ghi nhận năm ấm nhất kể từ năm 1961.

Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, trong năm 2025, nước này có trung bình 16,5 ngày ghi nhân nhiệt độ từ 35 độ C trở lên, mức cao nhất trong lịch sử và nhiều hơn 7,4 ngày so với mức bình thường.

Các khu vực xung quanh cao nguyên Tây Tạng có nhiệt độ cao hơn 1,12 độ C so với bình thường, phá kỷ lục nhiệt độ trong 4 năm liên tiếp kể từ năm 2022./.

