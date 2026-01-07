Thời tiết khắc nghiệt bao trùm Tây Âu, Pháp hủy 140 chuyến bay tại Paris

Sáng 7/1, tuyết rơi và giá lạnh khắc nghiệt đã buộc cơ quan chức năng Pháp phải hủy khoảng 100 chuyến bay tại sân bay Charles de Gaulle và 40 chuyến bay tại sân bay Orly, đều ở thủ đô Paris.

Phát biểu trên truyền hình, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Philippe Tabarot cho biết tình trạng gián đoạn này đã được dự báo từ cuối ngày hôm trước và ông hy vọng rằng tình hình sẽ trở lại bình thường vào chiều 7/1.

Ngoài ra, tất cả các dịch vụ xe buýt công cộng ở Paris và các vùng ngoại ô xung quanh cũng bị tạm ngừng do đường trơn trượt, mặc dù phần lớn hệ thống tàu điện ngầm và đường sắt ngoại ô vẫn hoạt động.

Cơ quan dự báo thời tiết (Meteo France) cho biết 38 trong số 96 tỉnh, thành trên đất liền của Pháp đang trong tình trạng cảnh báo có tuyết rơi dày và băng đen, với lượng tuyết tích tụ từ 3-7cm.

Theo Meteo France, đợt rét này có "cường độ hiếm thấy theo mùa" và người dân ở Paris nên tránh đi lại không cần thiết cũng như làm việc tại nhà trong ngày 7/1.

Theo thông tin cập nhật, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến thời tiết ở Pháp trong đợt rét đậm lần này.

Trong khi đó, khu vực Tây Âu cũng chuẩn bị đón thêm tuyết và băng giá trong ngày 7/1, khi cơn bão đầu tiên được đặt tên trong năm đổ bộ bờ biển Đại Tây Dương của lục địa này. Nhiều chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ tàu hỏa gián đoạn và đường sá bị phong tỏa khi bão Goretti tiến qua khu vực.

Miền Nam nước Anh có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vào ngày 8-9/1. Cảnh báo thời tiết lạnh đã được ban bố tại nhiều khu vực rộng lớn ở Pháp và Anh trong ngày 7/1.

Tại Brussels (Bỉ), một số chuyến bay cũng đã bị hủy hoặc chậm chuyến do phải dọn tuyết trên cánh máy bay và đường băng./.

Giá rét bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu, đã có 6 người thiệt mạng Giá rét đã bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu trong ngày 6/1 với tuyết rơi dày khiến hàng trăm chuyến bay tại Hà Lan bị hủy và ít nhất 5 người ở Pháp thiệt mạng.