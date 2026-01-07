Tổng Thư ký NATO: Greenland sẵn sàng tiếp nhận thêm quân nhân Mỹ

Theo RIA Novosti và CNN, ngày 7/1, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết Greenland hoàn toàn để ngỏ cho khả năng triển khai thêm quân nhân Mỹ, trong bối cảnh xuất hiện lời đe dọa từ Mỹ về việc chiếm giữ hòn đảo này.

Phát biểu với CNN, khi được hỏi về khả năng thuyết phục Mỹ lựa chọn hợp tác thay vì thôn tính Greenland, ông Rutte nhấn mạnh NATO và các đồng minh có chung lập trường liên quan tới Greenland, đồng thời khẳng định Mỹ có sự can dự “chính đáng.”

Theo ông, việc thảo luận về khả năng triển khai thêm binh sĩ Mỹ tại Greenland là hoàn toàn cởi mở và các thỏa thuận liên quan đã tồn tại.

Trước đó, hôm 4/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với tạp chí Atlantic rằng Mỹ cần Greenland vì hòn đảo thuộc Đan Mạch này bị cho là đang bị bao quanh bởi các tàu của Trung Quốc và Nga. Sau đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã kêu gọi ông Trump chấm dứt lời đe dọa sáp nhập Greenland vào Mỹ./.

