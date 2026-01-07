Ukraine lo ngại khoảng trống cam kết an ninh từ các đồng minh châu Âu

Theo AFP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/1 cho biết ông vẫn chưa nhận được câu trả lời “rõ ràng và dứt khoát” từ các đồng minh châu Âu về cách họ sẽ bảo vệ Ukraine trong trường hợp Nga tiếp tục tấn công sau khi chiến sự kết thúc.

Phát biểu với báo giới, ông Zelensky nhấn mạnh: “Tôi thực sự muốn có một câu trả lời rất đơn giản: có hay không, nếu xảy ra hành động tấn công lần nữa, tất cả các đối tác sẽ đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với Nga. Đó chính là câu hỏi tôi đã đặt ra với tất cả các đối tác, và cho đến nay tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, dứt khoát.”

Cùng ngày, ông Zelensky bày tỏ kỳ vọng sẽ sớm có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, có thể tại Washington, trong bối cảnh đang diễn ra cuộc thảo luận tại Paris về khuôn khổ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm ở Ukraine./.

