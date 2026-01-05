Anh: Lệnh cấm quảng cáo thực phẩm không lành mạnh chính thức có hiệu lực

Quy định cấm quảng cáo trực tuyến 24/24 và trên truyền hình vào ban ngày đối với các loại thực phẩm không lành mạnh như đồ ăn nhanh, đồ ăn vặt chứa nhiều calo nhưng ít dinh dưỡng tại Anh đã chính thức có hiệu lực từ ngày 5/1.

Chính phủ Anh cho rằng động thái này là “hành động tiên phong trên thế giới” nhằm giải quyết vấn đề béo phì ở trẻ em.

Theo Bộ Y tế Anh, lệnh cấm trên, nhằm vào việc quảng cáo các sản phẩm có hàm lượng chất béo, muối hoặc đường cao, dự kiến sẽ loại bỏ tới 7,2 tỷ calo khỏi chế độ ăn của trẻ em mỗi năm, đồng thời có thể giúp giảm 20.000 trẻ em béo phì và tiết kiệm được khoảng 2 tỷ bảng Anh (2,7 tỷ USD) chi phí cho vấn đề sức khỏe.

Biện pháp này là động thái tiếp theo sau các bước đi gần đây nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em như mở rộng việc áp dụng thuế đường đối với các mặt hàng đóng gói sẵn như cà phê pha sẵn và đồ uống chứa sữa và hương liệu hay sữa chua có đường.

Chính quyền địa phương cũng được phép ngăn chặn các cửa hàng bán các loại thực phẩm như vậy bên ngoài trường học. Chính phủ cho rằng hoạt động quảng cáo các loại thực phẩm không lành mạnh này có thể tác động đến sở thích ăn uống của trẻ em và làm tăng nguy cơ béo phì cũng như các bệnh liên quan.

Bộ trưởng Y tế Ashley Dalton nhấn mạnh lệnh cấm là một phần của chiến lược nhằm giúp Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tập trung vào việc phòng ngừa cũng như điều trị bệnh tật để mọi người có thể sống khỏe mạnh hơn.

Theo số liệu thống kê, 22% trẻ em bắt đầu học tiểu học ở Anh, thường từ khoảng 5 tuổi, bị thừa cân hoặc béo phì, và con số này đã tăng hơn 30% khi chúng lên cấp trung học ở tuổi 11.

Giới chức y tế Anh cũng cho rằng sâu răng là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ em chủ yếu từ 5-9 tuổi ở Anh phải nhập viện./.

