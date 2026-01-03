Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nổ tại quán bar ở Thụy Sĩ

Theo phóng viên TTXVN tại Thuỵ Sĩ, giới chức điều tra ngày 2/1 cho biết họ tin rằng những ngọn lửa từ cây pháo hoa cỡ nhỏ gắn trên đầu các chai rượu Champagne đã gây ra vụ hỏa hoạn chết người đêm giao thừa tại quán bar ở thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana thuộc bang Valais.

Theo thông báo chính thức, vụ việc thương tâm ở quán bar Le Constellation đã làm 40 người thiệt mạng và 119 người khác bị thương.

Trong đám đông có mặt tại quán bar này, anh Axel Clavier, một thiếu niên 16 tuổi đến từ Paris, cho biết bản thân cảm thấy như thể mình đang ngạt thở khi xảy ra vụ việc, tại nơi mà chỉ vài phút trước đó anh đã đón Năm Mới cùng bạn bè và nhiều người khác.

Sau đó, thiếu niên này đã thoát khỏi đám cháy dữ dội, bùng phát vào sáng sớm hôm sau, bằng cách dùng bàn cạy cửa sổ.

Tuy nhiên, nhiều người đã không gặp được may mắn như thế. Và tại một trong những thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Sĩ, cảnh sát cho biết nhiều người bị thương ở độ tuổi từ thiếu niên đến giữa 20.

Hiện các nạn nhân bị thương đang được chữa trị tại một số bệnh viện ở Thuỵ Sĩ, có những trường hợp đã được đưa trở về nước. Tới lúc này, công tác nhận diện danh tính nạn nhân đang được tiến hành.

Trong số hơn 100 người bị thương, phần lớn là người Thuỵ Sĩ, Italy, Pháp...

Trong khi đó, cơ quan chức năng Thuỵ Sĩ thừa nhận quá trình nhận dạng các nạn nhân thiệt mạng cần thêm thời gian.

Quan chức từ lực lượng cảnh sát vùng Valais - ông Pierre Antoine Lengen, giải thích: "Đây là một thủ tục phức tạp và cần sự kỹ lưỡng. Chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một nhóm gồm 30 người đang làm việc ngày đêm để cung cấp câu trả lời cho gia đình các nạn nhân nhanh nhất có thể."

Cùng ngày, trong cuộc họp báo gần hiện trường vụ việc, quan chức phụ trách tư pháp của bang Valais - bà Béatrice Pilloud cho biết một cuộc điều tra trách nhiệm hình sự các cá nhân liên quan đến vụ cháy nổ đang được xem xét.

Những người liên quan có thể phải đối mặt với các cáo buộc về tội đốt phá, ngộ sát và gây thương tích do sơ suất.

Bà nói: "Tùy thuộc vào kết quả điều tra và các biện pháp được thực hiện trong quá trình thẩm vấn, sẽ có khả năng xem xét liệu có trách nhiệm hình sự liên quan đến các cá nhân hay không?. Nếu đúng như vậy, và nếu những người này vẫn còn sống, một cuộc điều tra sẽ được mở ra... Hiện ưu tiên của chúng tôi là nhận dạng danh tính những người xấu số và hỗ trợ gia đình các nạn nhân."

Trước đó, khi tới hiện trường vụ việc ở Crans-Montana, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã cuộc làm việc với giới chức bang Valais, nhận xét quá trình triển khai công tác cứu hộ diễn ra tích cực.

Sau khi đặt vòng hoa tại khu vực gần quán bar Le Constellation, Ngoại trưởng Antonio Tajani trả lời truyền thông: "Như các bạn đã biết, kể từ sáng hôm qua, Đại sứ Italy và tổng lãnh sự tại Geneva đã có mặt ở đây để sát cánh cùng người dân và cung cấp mọi thông tin có thể cho mọi người, cũng như thu thập thông tin để lập nên một bức tranh hoàn chỉnh về tình hình"./.

