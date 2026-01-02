Đức tê liệt vì bão, tuyết và băng giá ngay đầu năm mới

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngay ngày đầu năm 2026, quốc gia này đã phải hứng chịu đợt thiên tai mùa Đông khắc nghiệt.

Tình trạng gió mạnh, tuyết phủ dày và mặt đường đóng băng đã gây ra hàng loạt vụ tai nạn, nhiều tuyến cao tốc bị phong tỏa, giao thông công cộng đình trệ.

Tại Hamburg, lực lượng vệ sinh đô thị đã huy động hàng trăm nhân viên và phương tiện chuyên dụng từ sáng sớm để dọn tuyết trên các trục đường chính.

Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra xung quanh khu vực này, đặc biệt là trên tuyến cao tốc A7. Cầu cảng huyết mạch Köhlbrand đã phải áp dụng lệnh cấm đối với xe tải.

Tại bang Schleswig-Holstein, cảnh sát ghi nhận hàng loạt vụ va chạm giao thông trên các tuyến A1, A23, A7 cũng như các quốc lộ và tỉnh lộ. Tại bang Lower Saxony (Niedersachsen) và Bremen, ít nhất 8 vụ tai nạn do đường trơn trượt được ghi nhận trong đêm 1/1.

Về tình hình thủy văn, nước dâng và triều cường trong đêm 1/1 chưa gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, mực nước tại biển Bắc Friesland và khu vực sông Elbe đã chạm ngưỡng báo động triều cường. Nhiều tuyến phà tại miền Bắc nước này đã phải hủy chuyến hoặc thay đổi lịch trình do thời tiết xấu.

Tại miền Tây nước Đức, bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) chìm trong mưa tuyết và gió mạnh. Hàng loạt vụ ùn tắc xảy ra tại các vùng Rhineland (Rheinland) và Ruhr và Westphalia (Westfalen).

Riêng khu vực Münsterland ghi nhận 29 vụ tai nạn, khiến 7 người bị thương. Trong khi đó ở miền Đông, bão Tizian quét qua bang Saxony (Sachsen) khiến nhiệt độ giảm sâu. Tại Vogtland và vùng núi Erzgebirge, nhiều tuyến đường bị phong tỏa do hiện tượng tuyết cuốn, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Khu vực miền Trung và miền Nam cũng ghi nhận những diễn biến thời tiết bất lợi. Một xe tải đã bốc cháy trên tuyến A66 (thuộc bang Hessen) sau khi bị trượt khỏi đường, trong khi cao tốc A3 gần như đóng băng hoàn toàn. Hệ thống giao thông công cộng tại Hessen, Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz) và Würzburg gần như tê liệt, nhiều tuyến xe buýt phải ngừng hoạt động hoàn toàn do đường trơn trượt.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Đức (DWD), nhiệt độ sẽ còn giảm sâu trong những ngày tới, băng tuyết tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo tại nhiều khu vực tại nước này./.

