Mỹ áp dụng tiêu chí mới khiến tỷ lệ người béo phì tăng vọt lên 70%

Bộ tiêu chí mới do Ủy ban Tiểu đường và Nội tiết của tạp chí Lancet đề xuất, không chỉ dựa vào BMI - vốn chỉ phản ánh mối tương quan giữa chiều cao và cân nặng - mà còn xem xét vị trí tích tụ mỡ.

Một cách tiếp cận mới trong đánh giá béo phì cho thấy gần 70% người trưởng thành tại Mỹ có thể được xếp vào nhóm béo phì, cao hơn nhiều so với ước tính khoảng 40% trước đây.

Theo khung đánh giá mới, một người được xếp vào diện béo phì nếu có BMI cao, kèm theo ít nhất một chỉ số nhân trắc học bất thường, hoặc ngay cả khi BMI bình thường nhưng có từ hai chỉ số nhân trắc học bất thường trở lên.

Nhóm thứ hai. còn gọi là “béo phì chỉ dựa trên nhân trắc học,” chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ béo phì tăng vọt trong thống kê mới.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần thêm nhiều nghiên cứu để hiểu rõ vì sao tình trạng béo phì chỉ dựa trên nhân trắc học xuất hiện và biện pháp can thiệp nào mang lại hiệu quả tốt nhất.

Thông điệp rút ra là thành phần và phân bố mỡ cơ thể đóng vai trò then chốt trong sức khỏe, chứ không chỉ “con số trên cân” mới quyết định nguy cơ bệnh tật./.