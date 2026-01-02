Phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, giá vàng miếng SJC niêm yết quanh mức 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trực tiếp khiến người mua vàng ở vùng giá cao hiện chịu khoản lỗ nặng.

Bản tin 60s ngày 2/1/2026 gồm những nội dung sau:

Giá vàng giảm cuối năm, người mua lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

Luật rượu mới ở Thái Lan gây tranh cãi, du khách cần lưu ý những gì?

“Thiên đường mây” của Việt Nam lọt top điểm đến toàn cầu năm 2026.

Cháy nhà xưởng 300m2 ở Hà Nội trong ngày đầu năm mới.

Đông đảo du khách “đổ về” tòa nhà hơn 100 năm tuổi xem Da Nang Concert.

Nga kiểm soát hơn 4.300km² lãnh thổ Ukraine trong năm 2025.

Nga chuyển Mỹ dữ liệu về UAV Ukraine nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin.

Thông tin mới nhất về số người thiệt mạng trong vụ nổ quán bar tại Thụy Sĩ./.