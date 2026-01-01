Ukraine tập kích UAV vào Kherson khiến hàng chục người thương vong

Theo các hãng tin Tân Hoa xã và RIA Novosti, chính quyền địa phương cho biết ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương sau khi ba thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tấn công một quán càphê và một khách sạn tại tỉnh Kherson vào tối 31/12.

Lãnh đạo tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo nêu rõ vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm người dân đang tập trung chào đón Năm Mới.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không trực chiến của nước này đã đánh chặn và bắn hạ tổng cộng 168 UAV của Ukraine trong đêm giao thừa, trong đó có 12 chiếc tại vùng thủ đô Moskva.

"Ukraine sẵn sàng cho thỏa thuận hòa bình"

Trong diễn biến liên quan, trong thông điệp Năm Mới 2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những phát biểu lạc quan về tiến trình chấm dứt xung đột, cùng những lời chúc tốt đẹp cho năm mới.

Cụ thể, trong bài phát biểu đầu năm, Tổng thống Zelensky cho biết thỏa thuận nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine hiện đã hoàn thiện đến 90%. Ông nêu rõ: "Chúng tôi hiện đang nói tới mức độ sẵn sàng 90% cho một thỏa thuận hòa bình."

Mặc dù con số 90% là một bước tiến lớn, nhưng nó vẫn thấp hơn so với đánh giá trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ông Trump từng tuyên bố cuộc thảo luận giữa ông với các nhà lãnh đạo châu Âu và cá nhân ông Zelensky đã đạt được sự đồng thuận lên tới 95% về các vấn đề liên quan tới kế hoạch hòa bình.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại New York, ông Trump tiết lộ mong ước của mình trong năm 2026 là “hòa bình trên Trái Đất,” trong lúc đang đón Giao thừa tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida./.