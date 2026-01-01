Bulgaria chính thức thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu

Theo THX, vào đúng ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và sử dụng đồng euro làm đơn vị tiền tệ chính thức.

Trong tháng 1 này, đồng lev của Bulgaria sẽ tiếp tục được lưu hành song song với đồng euro. Tuy nhiên kể từ ngày 1/2, đồng euro sẽ trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp duy nhất tại nước này.

Từ nay cho đến hết tháng 6 tới, người dân Bulgaria có thể đổi miễn phí đồng lev sang euro tại các ngân hàng và bưu điện. Sau thời gian trên, việc đổi tiền sẽ phải chịu phí.

Trước đó, ngày 4/6/2025, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Bulgaria đã đáp ứng các tiêu chí cần thiết để sử dụng đồng euro kể từ ngày 1/1/2026.

Chính phủ Bulgaria coi việc gia nhập Eurozone là "tấm khiên" bảo vệ nền kinh tế. Kể từ sau cuộc khủng hoảng siêu lạm phát thập niên 90, Bulgaria đã neo tỷ giá đồng Lev vào đồng mark của Đức và sau đó là đồng euro.

Việc gia nhập chính thức sẽ giúp nước này thoát khỏi thế bị động. Chuyên gia kinh tế Georgi Angelov từ Viện Xã hội Mở nhận định cuối cùng, Bulgaria cũng sẽ được tham gia vào quá trình ra quyết định trong liên minh tiền tệ này.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, trong chuyến thăm Sofia tháng trước, đã nhấn mạnh những lợi ích "đáng kể" của việc chuyển đổi: thương mại thuận lợi hơn, chi phí tài chính thấp hơn và giá cả ổn định hơn.

Bà ước tính các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiết kiệm được khoảng 500 triệu euro phí chuyển đổi ngoại tệ mỗi năm. Ngành du lịch, đóng góp 8% GDP của Bulgaria, cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn.

Về lo ngại giá cả, bà Lagarde trấn an rằng tác động lạm phát từ việc chuyển đổi tiền tệ thường chỉ là "khiêm tốn và ngắn hạn," dao động từ 0,2 đến 0,4 điểm phần trăm dựa trên kinh nghiệm của các nước đi trước.

Chuyên gia Angelov cho rằng thách thức lớn nhất lúc này là phải có một chính phủ ổn định trong ít nhất 1-2 năm tới để Bulgaria có thể gặt hái trọn vẹn thành quả từ việc gia nhập khu vực đồng euro./.

