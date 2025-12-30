Nga kêu gọi kiềm chế leo thang căng thẳng ở Trung Đông

Ngày 30/12, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga sẽ tiếp tục liên lạc với tất cả các bên liên quan ở Trung Đông và kêu gọi các bên kiềm chế mọi bước đi có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu như Tehran tiếp tục phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân.

Theo ông Peskov, để kiềm chế leo thang căng thẳng ở khu vực Trung Đông, trước hết cần phải đối thoại với Iran. Ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp và mang tính xây dựng với Iran, qua đó góp phần hạ nhiệt ở khu vực này.

Phát biểu họp báo trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cũng khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ ngoại giao và tiếp tục coi đây là biện pháp quan trọng để thúc đẩy lợi ích quốc gia trong những điều kiện thích hợp.

Về các cuộc tiếp xúc đang diễn ra giữa Iran và Mỹ, ông Baghaei cho biết kênh liên lạc chính thức giữa hai nước chủ yếu thông qua các phái đoàn đang hoạt động tại Thụy Sĩ và Mỹ.

Phía Iran cho rằng hiện tại không cần thiết lập thêm các kênh khác.

Đầu năm nay, Iran và Mỹ đã tiến hành 5 vòng đàm phán gián tiếp do Oman làm trung gian về chương trình hạt nhân của Tehran. Hai bên cũng đã lên lịch cho vòng đàm phán thứ 6 thì ngày 13/6, Iran bất ngờ bị Israel tấn công quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân trọng yếu.

Một số chỉ huy cấp cao, nhà khoa học hạt nhân hàng đầu và dân thường của Iran đã thiệt mạng. Ngày 22/6, Mỹ cũng tham gia tấn công Iran khi tiến hành không kích 3 cơ sở hạt nhân Natanz, Fordow và Isfahan./.

Iran đẩy mạnh hợp tác hạt nhân với Nga bất chấp khả năng Mỹ tăng trừng phạt Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các lệnh trừng phạt của Mỹ không thể làm suy yếu quyết tâm của Tehran, và Iran đang tích cực hợp tác với Nga trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.