Thế giới

Ba nước Baltic rút khỏi công ước cấm mìn sát thương

Latvia, Estonia và Litva rút khỏi Công ước Ottawa nhằm tăng cường khả năng phòng thủ, phản ánh nhu cầu an ninh quốc gia thay đổi.

Minh Tâm
Ba quốc gia vùng Baltic là Latvia, Estonia và Litva đã chính thức rút khỏi Công ước Ottawa. (Nguồn: CNBC)
Ngày 27/12, ba quốc gia vùng Baltic là Latvia, Estonia và Litva đã chính thức rút khỏi Công ước Ottawa - Công ước Quốc tế về việc cấm sử dụng mìn sát thương.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Latvia cho biết nước này đã nộp tài liệu liên quan tới việc rút khỏi Công ước Ottawa lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hồi tháng 6 năm nay. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Robertas Kaunas khẳng định quyết định rút khỏi Công ước Ottawa xuất phát từ nhu cầu tăng cường khả năng phòng thủ.

Litva, Estonia và Latvia gia nhập Công ước lần lượt vào năm 2003, 2004 và 2005. Tuy nhiên, 3 quốc gia này đã phối hợp và chính thức gửi thông báo rút khỏi Công ước Ottawa tới Liên hợp quốc vào ngày 27/6, trong đó viện dẫn những yêu cầu an ninh quốc gia đang thay đổi. Theo quy định, việc rút khỏi công ước có hiệu lực sau 6 tháng kể từ khi Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhận được thông báo chính thức của từng quốc gia.

Công ước Ottawa được thông qua tháng 9/1997 tại Ottawa (Canada) nhằm cấm sử dụng, tàng trữ, sản xuất và chuyển giao mìn sát thương trên toàn thế giới.

Công ước đề ra nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa, giúp nhấn mạnh những hậu quả lớn của mìn sát thương sót lại sau chiến tranh, tạo lập những khuôn khổ, cơ chế để thúc đẩy nỗ lực chung của quốc tế tại nhiều quốc gia trong công tác rà phá, cứu trợ nạn nhân, nâng cao nhận thức và huy động nguồn lực hỗ trợ các công tác đó./.

(TTXVN/Vietnam+)
#quốc gia vùng Baltic #Công ước Ottawa #mìn sát thương #Latvia #Estonia #Litva
