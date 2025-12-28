Năm 2025 ghi nhận số lượng hoạt động công khai nhiều nhất của ông Kim Jong Un

Theo báo cáo công bố ngày 28/12 của Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, năm 2025 ghi nhận số lượng hoạt động công khai nhiều nhất của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong vòng 9 năm qua.

Tính đến cuối tháng 11, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã đưa tin về 118 hoạt động của ông Kim Jong Un.

Nếu tính cả các lịch trình được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Rodong Sinmun đăng tải đến ngày 27/12, tổng số hoạt động công khai của ông Kim Jong Un trong năm nay lên tới 131 lần.

Con số này tăng nhẹ so với 127 lần của năm 2024, đồng thời đánh dấu 1 năm hoạt động năng nổ nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong Un kể từ năm 2016, thời điểm ông Kim Jong Un cũng ghi nhận 131 hoạt động công khai.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc, năm 2020 là năm ông Kim Jong Un có số lần xuất hiện công khai thấp nhất, với 55 lần, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Kể từ đó, số lượng hoạt động có xu hướng tăng đều qua các năm.

Xét theo tính chất hoạt động tính đến cuối tháng 11, các lần xuất hiện của ông Kim Jong Un chủ yếu tập trung vào việc tham dự sự kiện (22 lần), chỉ đạo và khảo sát thực địa (21 lần) và các hoạt động quân sự (20 lần).

Nếu cập nhật đến ngày 27/12, thứ tự này không thay đổi, với các hoạt động tham dự sự kiện chiếm 30 lần, chỉ đạo thực địa 23 lần và lĩnh vực quân sự 21 lần.

Giới phân tích cho rằng tần suất hoạt động gia tăng phản ánh nỗ lực mở rộng tiếp xúc đối ngoại thông qua các diễn đàn đa phương, đồng thời thúc đẩy việc triển khai kế hoạch 5 năm trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và đời sống dân sinh trong nước.

Đáng chú ý, nhiều hoạt động của ông Kim Jong Un tập trung vào chính sách “Phát triển địa phương 20×10,” nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Ông đã trực tiếp tham dự các lễ khánh thành nhà máy công nghiệp địa phương, bệnh viện, cũng như kiểm tra và chỉ đạo tại nhiều công trường xây dựng trên cả nước.

Trong lĩnh vực quân sự, ông Kim có 21 lần xuất hiện công khai, bao gồm việc dự khán các cuộc huấn luyện phóng tên lửa và lễ hạ thủy tàu khu trục. Tuy nhiên, con số này đã giảm so với 31 lần trong năm ngoái.

Trên phương diện đối ngoại, ông Kim Jong Un gây chú ý khi đích thân tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại Trung Quốc vào tháng 9/2025.

Trong năm nay, ông đã tiến hành 5 chương trình nghị sự thượng đỉnh, bao gồm cả các cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước - mức cao chưa từng ghi nhận trước đây.

Ngoài ra, ông Kim Jong Un còn tiếp đón 10 đoàn quan chức cấp cao và phái đoàn ngoại giao nước ngoài, trong đó có Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu.

Đáng chú ý, cuộc gặp với ông Shoigu diễn ra 3 lần trong năm nay, cho thấy mối quan hệ đồng minh ngày càng chặt chẽ giữa hai nước sau khi ký kết “Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện” vào tháng Sáu năm ngoái.

Viện Nghiên cứu Thống nhất Hàn Quốc hiện duy trì cơ sở dữ liệu công khai theo dõi toàn bộ các hoạt động đối nội và đối ngoại của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được đăng tải trên Rodong Sinmun và KCNA từ năm 2012, đồng thời phân loại theo tính chất, địa điểm và thành phần tháp tùng./.

Tổng thống Nga đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Triều Tiên Ngày 25/12, hãng thông tấn KCNA đưa tin Tổng thống Nga Putin đã gửi thư chúc mừng Năm mới tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khẳng định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt đối với quan hệ hai nước.