Trung Quốc thiết lập kỷ lục thế giới về công nghệ đệm từ

Trung Quốc mới đây đã lập kỷ lục thế giới khi thử nghiệm thành công việc tăng tốc một tàu đệm từ lên 700 km/h chỉ trong 2 giây, trở thành tàu đệm từ siêu dẫn điện nhanh nhất thế giới.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết trên đường ray thử nghiệm dài 400m, nhóm nghiên cứu tàu đệm từ tại Đại học Công nghệ quốc phòng của Trung Quốc đã đạt tốc độ thử nghiệm tối đa 700 km/h với tàu có trọng tải một tấn và đảm bảo phương tiện này dừng lại an toàn.

Dành 10 năm nghiên cứu về tàu đệm từ, nhóm nghiên cứu trên đã vượt qua các thách thức kỹ thuật cốt lõi như động cơ đẩy điện từ siêu tốc, hệ thống dẫn hướng treo điện, bộ biến tần lưu trữ năng lượng công suất cao tức thời và nam châm siêu dẫn trường cao.

Bước đột phá này đánh dấu việc Trung Quốc gia nhập hàng ngũ các quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ đệm từ siêu tốc, cung cấp một lựa chọn mới cho sự phát triển giao thông vận tải đệm từ trong ống chân không trong tương lai ở nước này.

Ngoài ra, nó còn cung cấp các phương pháp mới cho việc phóng và các cuộc thử nghiệm vũ trụ.

Các cải tiến về công nghệ và ứng dụng công nghiệp tiếp theo của thành tựu này được kỳ vọng sẽ mang lại động lực mới cho sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ và giao thông đường sắt Trung Quốc./.

Nhật Bản hoãn kế hoạch triển khai tàu đệm từ trường vào năm 2027 Thống đốc tỉnh Shizuoka, Heita Kawakatsu đã phản đối dự án, bày tỏ lo ngại về tác động môi trường, do đó công việc đào đường hầm vẫn chưa bắt đầu tại khu vực này.