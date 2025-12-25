Trung Quốc hy vọng giải pháp cho TikTok sẽ hóa giải tranh chấp với Mỹ

Ngày 25/12, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền cho biết chính phủ nước này hy vọng các bên liên quan có thể đạt được giải pháp về TikTok phù hợp với luật pháp và quy định của Trung Quốc, đồng thời đạt được sự cân bằng lợi ích.

Bà Hà Vịnh Tiền đưa ra tuyên bố trên khi phát biểu họp báo thường kỳ liên quan đến câu hỏi cho rằng TikTok đã ký thỏa thuận với 3 nhà đầu tư để thành lập một liên doanh mới tại Mỹ nhằm đảm bảo hoạt động của ứng dụng này ở đó.

Để hiện thực hóa những đồng thuận quan trọng đã đạt được trong cuộc điện đàm giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên đã đi đến nhất trí về khuôn khổ cơ bản trong việc giải quyết các vấn đề như TikTok thông qua hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và tham vấn bình đẳng.

Bà Hà Vịnh Tiền hy vọng phía Mỹ sẽ hợp tác với Trung Quốc và nghiêm túc thực hiện các cam kết liên quan. Bà cũng kêu gọi Mỹ tạo ra môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở để các doanh nghiệp Trung Quốc có thể tiếp tục hoạt động ổn định tại nước này, qua đó thúc đẩy phát triển bền vững quan hệ kinh tế và thương mại song phương.

Trước đó, trang tin Axios của Mỹ ngày 18/12 dẫn nội dung một bản ghi nhớ nội bộ cho biết TikTok đã ký thỏa thuận bán đơn vị hoạt động tại Mỹ cho một liên doanh do các nhà đầu tư Mỹ kiểm soát.

Theo nội dung văn kiện này, 3 công ty Oracle, Silver Lake và MGX có trụ sở tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE) sẽ cùng nhau sở hữu 45% cổ phần của liên doanh mới tại Mỹ, trong khi gần 1/3 cổ phần thuộc về các bên liên kết của các nhà đầu tư của ByteDance (công ty mẹ của TikTok), 20% sẽ do ByteDance tiếp tục nắm giữ.

Thỏa thuận này được cho là sẽ chấm dứt cuộc tranh chấp kéo dài nhiều năm nhằm buộc công ty Trung Quốc phải bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho các chủ sở hữu ở Mỹ để xoa dịu lo ngại về an ninh quốc gia của Washington./.

