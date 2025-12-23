Nhật Bản: Thứ hạng GDP bình quân đầu người trong OECD xuống mức thấp kỷ lục

Chính phủ Nhật Bản ngày 23/12 công bố báo cáo cho thấy do tác động của đà tăng trưởng thấp và đồng yen mất giá, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa bình quân đầu người của nước này trong năm 2024 chỉ còn 33.785 USD.

Mức sụt giảm này đã đẩy Nhật Bản xuống vị trí thứ 24 trong nhóm các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mức thấp nhất từ trước đến nay.

Vào năm 2023, Nhật Bản xếp thứ 22, đứng sau Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong năm báo cáo vừa qua, Nhật Bản đã bị Tây Ban Nha (35.321 USD) và Slovenia (34.310 USD) vượt mặt.

Các chuyên gia kinh tế nhận định việc Nhật Bản tụt từ vị trí thứ 22 vào năm 2023 xuống thứ hạng hiện tại trong tổng số 38 thành viên OECD cho thấy vị thế của nền kinh tế châu Á này đang ngày càng mờ nhạt trên trường quốc tế.

Xét theo quốc gia, Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết Luxembourg - trung tâm tài chính quan trọng của châu Âu - dẫn đầu danh sách với 137.491 USD, tiếp theo là Ireland với 113.121 USD và Thụy Sĩ với 103.880 USD.

Tuy nhiên, xét về quy mô tổng thể của nền kinh tế, Nhật Bản vẫn giữ vững vị trí nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào năm 2024, với GDP danh nghĩa đạt 4.190 tỷ USD, xếp sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Nền kinh tế Nhật Bản chiếm 3,8% GDP toàn cầu, thấp hơn nhiều so với tỷ trọng 26,2% của Mỹ - quốc gia ghi nhận mức GDP đạt 29.200 tỷ USD.

Cũng theo số liệu từ Văn phòng Nội các Nhật Bản, tỷ giá hối đoái bình quân giữa đồng yen và USD trong năm 2024 là 151,5 yen đổi 1 USD, giảm mạnh so với mức 140,5 yen đổi 1 USD của năm trước đó./.

