Đà Nẵng tạo dựng nền kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực

Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định thương hiệu là điểm đến đầu tư an toàn và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Có thể nói nguồn lực đầu tư đã và đang đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước, phấn đấu tạo dựng nền kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Tiềm năng thu hút đầu tư

Với tầm nhìn chiến lược thu hút đầu tư phải gắn với phát triển bền vững, đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường, trên cơ sở thế mạnh nội tại, thành phố đã từng bước chuyển hướng thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế quốc tế.

Đà Nẵng có sự trọn vẹn của các yếu tố “Thiên thời-Địa lợi-Nhân hòa” trong phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Thành phố có vị trí địa lý chiến lược, dễ dàng tiếp cận với các thị trường trong khu vực và trên thế giới.

Quy mô kinh tế của Đà Nẵng lớn nhất Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Thành phố có hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển nhất khu vực miền Trung với sân bay quốc tế, cảng biển quốc tế, đường cao tốc, hành chục khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin, khu công nghệ cao tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Từ năm 2009 đến nay, Đà Nẵng luôn dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của cả nước. Thành phố có cơ cấu dân số trẻ, nguồn nhân lực được đào tạo tốt. Hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng cũng như đào tạo nghề đạt tiêu chuẩn, là một lợi thế lớn trong việc thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tại thành phố được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao. Đà Nẵng luôn nằm trong số các địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc tốp đầu cả nước.

Cán bộ Trung tâm hành chính công phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Với việc áp dụng mô hình “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính và sự đồng hành của Chính quyền thành phố với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại Đà Nẵng đã tạo dựng được niềm tin và nâng cao vị thế của thành phố trong mắt các nhà đầu tư.

Đà Nẵng còn có môi trường sống lý tưởng, được xếp vào loại tốt nhất Việt Nam, tạo nên sự thu hút, hấp dẫn riêng có của Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm đầu tư tại Việt Nam.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều ưu ái để tạo điều kiện cho sự phát tiển của thành phố như Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 359/QDD-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định của Thủ tướng chính phủ được đầu tư dự án xây dựng cảng Liên Chiểu; khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính Quốc tế...

Đặc biệt, sau khi hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương lớn nhất cả nước với diện tích tăng gấp hơn 10 lần. Do đó, Đà Nẵng đã thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ các tập đoàn, doanh nghiệp.

Theo thống kế hiện có khoảng 1.263 dự án FDI đã được cấp phép đang hoạt động, với tổng nguồn vốn gần 11 tỷ USD. Đồng thời, hiện có hơn 2.020 dự án đầu tư trong nước, với tổng nguồn vốn gần 680.000 tỷ đồng. Nhờ vậy, sẽ tạo động lực quan trọng trong chiến lược phát triển của thành phố Đà Nẵng, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê Đà Nẵng nhận định Đà Nẵng đang khẳng định vị thế một điểm đến đầu tư hấp dẫn nhờ lợi thế địa lý chiến lược, hệ thống hạ tầng từng bước đồng bộ, lực lượng lao động trẻ, năng động cùng môi trường chính sách ngày càng cởi mở.

Với định hướng thu hút các dòng vốn chất lượng cao, thành phố đặt mục tiêu tiên phong trong phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Tại các hội nghị, sự kiện xúc tiến đầu tư lớn vừa qua, lãnh đạo thành phố khẳng định: “Thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố,” chính quyền Đà Nẵng khẳng định cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các dự án đầu tư sớm được triển khai hiệu quả và lâu dài. Đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố vào cuộc khẩn trương để hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án.

Định hướng thu hút đầu tư đến năm 2030

Ngày 26/10/2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Đề án “Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.” Theo đó, thành phố xác định đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; chủ động thu hút đầu tư có chọn lọc, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng-an ninh; bảo vệ tài nguyên và môi trường; gia tăng số lượng dự án FDI có khả năng hình thành các chuỗi cung ứng mới và gắn kết với đầu tư trong nước nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng; nhất là các thị trường, đối tác hiện tại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Đức..., đồng thời khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược (đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện), chú trọng vận động và thu hút đầu tư từ các tập đoàn lớn (thuộc Forbes 500) và doanh nghiệp tại các nước phát triển (G7, G8, OECD...) cũng như tập trung thu hút đầu tư từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước; người Việt Nam ở nước ngoài.

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố Đà Nẵng triển khai chia sẻ dữ liệu đến các phường, xã. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Các lĩnh vực thành phố tập trung thu hút đầu tư bao gồm: công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ cao (công nghệ sinh học, tự động hóa và cơ điện tử, vật liệu mới, công nghiệp dược liệu, dược phẩm và thiết bị y tế); công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực cơ khí, cơ khí ôtô, cơ khí chính xác, điện-điện tử; nghiên cứu và phát triển; dịch vụ logistics, thương mại, du lịch-bất động sản giá trị cao; dịch vụ tài chính (quản lý tài sản, quỹ đầu tư, các giao dịch tài chính offshore) và công nghệ tài chính (fintech); giáo dục-đào tạo và y tế chất lượng cao; du thuyền quốc tế; văn hóa, thể dục-thể thao; nông nghiệp hữu cơ, sinh thái.

Để hiện thực hóa định hướng nêu trên, thành phố đang hình thành xây dựng phát triển trung tâm tài chính, bến du thuyền, trung tâm logistics, khu phi thuế quan..., đi kèm với các cơ chế, chính sách liên quan được các cấp thẩm quyền phê duyệt đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các dự án mang tính chiến lược đối với sự phát triển của thành phố.

Trên cơ sở Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố đang khẩn trương lập quy hoạch các phân khu làm cơ sở xác định địa điểm các dự án cần kêu gọi đầu tư nhằm tạo động lực phát triển cho thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất phát triển công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin thông qua việc rà soát hiệu quả sử dụng đất tại các khu công nghiệp hiện hữu đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển mới khu công nghiệp cũng như hạ tầng công nghệ thông tin, tiếp tục đơn giản hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục đầu tư và quản lý tiến độ các dự án đầu tư.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp tư nhân có uy tín, năng lực vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên, mũi nhọn, nền tảng của thành phố.

Có thể kể đến như du lịch, dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp ôtô, chế biến, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao...

Đặc biệt, thành phố khuyến nghị các chủ đầu tư FDI lớn nghiên cứu sử dụng chuỗi cung ứng nội địa ngay từ giai đoạn nghiên cứu đầu tư dự án. Song song đó, thành phố đẩy mạnh triển khai hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách hỗ trợ của các ngành, lĩnh vực để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực để kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI.

Theo lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng, thành phố đã và đang triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, các định chế tài chính, các tổ chức tài chính quốc tế, tập đoàn lớn trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, dịch vụ trong nước và quốc tế tham gia đầu tư và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, cũng như đầu tư vào Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Mô hình Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng sẽ được hưởng các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, thiết kế riêng để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và cạnh tranh quốc tế cho các nhà đầu tư trong dự án.

Đến nay, nhiều nhà đầu tư chiến lược đã được thành phố trao bản ghi nhớ về đầu tư vào dự án, như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Terne Holdings và One Destination, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Newtechco Group, Liên danh doanh nghiệp đầu tư NewTechco Group và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phytopharco Việt Nam...

Còn Trung tâm tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, đến nay, thành phố có được sự quan tâm lớn và cam kết cụ thể của hơn 10 nhà đầu tư; trong đó có 3 liên doanh các nhà đầu tư (Makara Capital, Terne Holding, Trump Organization) bày tỏ sự quan tâm, tìm hiểu và mong muốn được lựa chọn làm nhà đầu tư chiến lược...

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố định hướng đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế sẵn có và thu hút đầu tư vào 6 lĩnh vực mũi nhọn, coi đây là động lực trọng tâm trong giai đoạn tới.

Đà Nẵng cũng đặc biệt quan tâm tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, tín dụng, công nghệ và thị trường; đồng thời hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế hộ, kinh tế tập thể.

Ngoài ra, thành phố chủ động xây dựng và đề xuất các cơ chế khuyến khích, thu hút các dự án quy mô lớn theo hình thức PPP, BOT, BT, nhất là từ các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp đầu tàu tại Khu Thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu kinh tế mở Chu Lai.../.

