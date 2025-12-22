Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Đồng Tháp kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác chống khai thác IUU; nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các nghị quyết, kết luận, công điện, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác IUU.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh) tập trung phân loại tàu cá không đủ điều kiện cấp giấy phép, tàu cá hết hạn đăng kiểm; khẩn trương rà soát, hướng dẫn, thực hiện đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác cho tàu cá đủ điều kiện khi có nhu cầu khai thác thủy sản.

Hàng tuần, lập danh sách các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động gửi địa phương, lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tàu cá không đủ điều kiện không được tham gia hoạt động khai thác.

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát hồ sơ, thực hiện đúng quy định việc xóa đăng ký tàu cá, xác định rõ thực trạng tàu cá xóa đăng ký, giải bản theo đúng quy định, đảm bảo không còn tham gia khai thác thủy sản; rà soát các tàu cá đã đăng ký, cấp giấy phép khai thác phải được đánh dấu tàu cá, viết biển số theo đúng quy định.

Sở chỉ đạo các cảng cá, văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá phối hợp với Biên phòng thực hiện nghiêm theo quy định việc kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, giám sát 100% sản lượng thủy sản qua cảng.

Tất cả tàu cá từ 6m trở lên, đặc biệt là nhóm tàu cá từ 15m trở lên tham gia hoạt động khai thác thủy sản phải ra, vào cảng, bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng cá đạt 100%; tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tàu cá có dấu hiệu vi phạm khai thác IUU theo quy định. Đảm bảo 100% tàu cá từ 15m trở lên, tiến tới tàu cá từ 6m trở lên khai thác thủy sản đều thực hiện xuất/cập cảng trên hệ thống eCDT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Biên phòng, Công an tập trung tối đa nguồn lực điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm 100% các vụ việc tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài; đảm bảo việc thi hành quyết định xử phạt, nộp tiền phạt theo quy định. Kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh thêm tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức các Đoàn kiểm tra, kiên quyết xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của cả nước.

Trạm kiểm soát biên phòng Vàm Láng tuyên truyền về phòng chống khai thác IUU và tặng cờ Tổ quốc cho thuyền trưởng và ngư dân. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tập trung nguồn lực cho các Đồn, trạm Biên phòng kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tàu cá xuất bến qua các Đồn, trạm Biên phòng tham gia hoạt động khai thác thủy sản phải có xác nhận rời cảng của cảng cá; tàu cá nhập bến qua các Đồn, trạm Biên phòng phải được thông báo đến cảng cá, công an xã, chính quyền cơ sở để kiểm soát, xử lý nghiêm nếu không cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác theo quy định (kể cả tàu cá nhập bến không sản phẩm thủy sản).

Cùng đó, tuyệt đối không để tàu cá không đủ điều kiện hoạt động tham gia hoạt động khai thác thuỷ sản, xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm. Các Đồn, trạm Biên phòng Tân Thành, Phú Tân tiếp nhận thu nộp báo cáo nhật ký khai thác đối với nhóm tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm khai thác IUU.

Công an tỉnh khẩn trương điều tra, thu thập hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý hình sự các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng khai thác IUU theo quy định của pháp luật. Tham mưu đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, gửi, vận chuyển thiết bị VMS... theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để tạo sự răn đe, giáo dục trong cộng đồng cư dân ven biển. Công an tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Biên phòng, điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý dứt điểm 100% các vụ việc tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển, vi phạm vùng biển nước ngoài.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã, phường chủ trì phối hợp lực lượng Biên phòng kiên quyết ngăn chặn, không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Kiểm soát chặt chẽ từng chủ tàu, tàu cá; đảm bảo tàu cá không đủ điều kiện không được tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường có tàu cá tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện khai thác, tàu cá có nguy cơ cao, ngăn chặn từ sớm, từ xa ngay từ trong bờ. Kiên quyết không để phát sinh tàu cá, ngư dân của địa phương vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, tàu cá vượt ranh giới cho phép khai thác trên biển. Đồng thời, tuyên truyền các quy định pháp luật về chống khai thác IUU cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, lập danh sách chi tiết giao từng cán bộ ấp, xã, khu phố theo dõi, kiểm soát, giám sát vị trí neo đậu thường xuyên (bao gồm hình ảnh, vị trí neo đậu cụ thể), giám sát và báo cáo, cập nhật hàng tuần; niêm yết công khai danh sách tại cộng đồng, niêm phong tàu cá; không để ngư cụ và trang thiết bị trên tàu cá, đảm bảo các tàu cá này không tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Ủy ban Nhân dân các xã phân công công chức thường xuyên phối hợp Biên phòng, Công an và Cảng cá thực hiện kiểm tra, giám sát tàu cá xuất, nhập bến; giám sát sản lượng tại các cảng cá theo quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 301/2025/NĐ-CP ngày 17/11/2025 của Chính phủ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp, tổng số tàu cá của tỉnh Đồng Tháp là 1.507 tàu, với 9.590 thuyền viên hoạt động trực tiếp trên tàu. Tỉnh Đồng Tháp có 902/902 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã hoạt động, đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh đảm bảo 100% tàu cá xuất nhập bến được thực hiện trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT), 100% hồ sơ cấp biên nhận được thực hiện hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

Đến nay, tại cảng cá đã thực hiện 6.658 lượt tàu cá xuất cảng và cập cảng trên hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT).

