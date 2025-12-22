Quảng Ninh: Khống chế kịp thời vụ cháy xưởng bông, không để cháy lan

Chiều 22/12, ông Bùi Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) thông tin vào khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày trên địa bàn xảy ra một vụ hỏa hoạn tại nhà xưởng thuộc Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương phẩm Á Phi (khu Hợp Thành, phường Yên Tử).

Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 22/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực nhà xưởng bông của công ty.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng chỉ đạo, huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng các đơn vị và nhân dân triển khai công tác cứu hộ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07 - Công an tỉnh Quảng Ninh) đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, lực lượng dân quân cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng và dập lửa.

Nhân dân và các lực lượng cùng hỗ trợ di dời hàng hóa ở khu vực chưa bị lửa cháy lan đến. (Ảnh: TTXVN phát)

Diện tích đám cháy được xác định khoảng 200m2, tuy nhiên do vật liệu tại xưởng chủ yếu là bông sợi nên ngọn lửa cháy lan nhanh và tỏa nhiều khói đặc.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng, đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, không để xảy ra tình trạng cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản, đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

