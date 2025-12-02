Hưng Yên: Dập tắt vụ hỏa hoạn tại kho chứa đồ điện gia dụng

Vào lúc 18 giờ ngày 2/12, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại đồ điện gia dụng Thanh Bình, có địa chỉ tại thôn Thụy Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.



Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám khói đen kèm lửa lớn từ kho khiến nhiều người hoảng hốt, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy cột khói đen cao hàng chục mét.

Ngay sau đó, các xe chữa cháy và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) được huy động đến hiện trường để dập lửa.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ cho biết, đây là kho chứa một số đồ điện gia dụng. Kho rộng khoảng 300 m2, được làm bằng khung thép. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Theo tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Các lực lượng đang thống kê thiệt hại về tài sản; điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

