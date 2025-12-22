Lâm Đồng: Vướng vào dây điện ngang đường, một người đàn ông tử vong

Ngày 22/12, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm 1 người tử vong trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 22/12, anh Y Rơn (34 tuổi, trú tại Buôn K62, xã Krông Nô) điều khiển xe máy biển kiểm soát 48C1-035.71 lưu thông trên đường liên xã Krông Nô theo hướng từ xã Tân Thành (cũ) về xã Đắk Drô (cũ).

Khi đi qua đoạn dốc Cổng Trời thuộc Buôn K62, xã Krông Nô, anh Y Rơn bị vướng vào dây điện sà thấp ngang qua đường dẫn đến ngã xe. Hậu quả, anh Y Rơn tử vong tại chỗ, phương tiện bị hư hỏng.

Theo Đội Quản lý điện Krông Nô, Công ty Điện lực Lâm Đồng, hình ảnh tại hiện trường cho thấy nạn nhân vướng vào đường dây điện hạ áp sau côngtơ đang nằm lưng chừng.

Đường dây và các trụ đỡ bị gãy là tài sản thuộc quyền quản lý và đầu tư của khách hàng cá nhân.

Qua đánh giá hiện trường, nhận định trước đó có xe ôtô tải vướng vào đường dây làm gãy trụ và rơi dây ngang đường, nạn nhân vướng phải và bị nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác minh, làm rõ./.

