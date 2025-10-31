Huế: Hai người thương vong vì giật điện ở khu chợ còn ngập nước

Tối 31/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Điền (thành phố Huế) Nguyễn Ánh Cầu cho biết, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tại chợ Ánh Xuân (xã Quảng Điền) đã xảy ra vụ tai nạn giật điện, khiến một người tử vong và một người bị thương. Tại thời điểm này, khu chợ đang bị ngập nước khoảng 50cm.

Trước đó, khi nước bắt đầu rút nhanh trên địa bàn, anh Hoàng Nhất D (sinh năm 1985) và anh Lê Đ (sinh năm 1983), cùng trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, đến chợ, kiểm tra sạp hàng.

Trong lúc nắm tay vào trụ sắt bị rò rỉ điện, cả hai không may bị điện giật. Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng ngắt cầu dao, sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do đường sá xa xôi và ngập sâu nên khi đến cơ sở y tế, anh Hoàng Nhất D đã không qua khỏi. Anh Lê Đ bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Theo ông Nguyễn Ánh Cầu, cao điểm đợt mưa lũ, khu vực chợ Ánh Xuân bị ngập nặng từ 1,5-1,8m. Đến nay, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều nơi bị ngập sâu.

Do đó, chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận được gia đình nạn nhân để động viên, thăm hỏi người thân. Hiện, xã đã có lệnh cấp gạo, mì tôm và tiền mặt để hỗ trợ ban đầu gia đình người gặp nạn./.

Huế: Khẩn trương vệ sinh trường lớp để "nước rút đến đâu bùn hết đến đó" Được sự hỗ trợ của gần 100 cán bộ chiến sỹ công an và dân quân tự vệ, sáng 31/10 Trường Tiểu học Phú Mỹ, phường Mỹ Thượng đã dọn sạch khuôn viên, phòng học, lau rửa, kê lại bàn ghế.