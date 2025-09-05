Khởi tố chủ quán bar vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả chết người

Ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố chủ quán bar Bistro Fou (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) do liên quan đến vụ tai nạn điện giật khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt, nguyên chủ cơ sở kinh doanh bar Bistro Fou (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động" theo khoản 2, Điều 295, Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, bị can Nguyễn Tuấn Đạt có vi phạm trong công tác lắp đặt, sử dụng hệ thống điện tại cơ sở; đồng thời thiếu trách nhiệm trong điều hành, bố trí, sử dụng lao động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ 50 phút ngày 25/6, tại cơ sở kinh doanh bar Bistro Fou (khu vực bãi biển thuộc khu 5A, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), trong quá trình nhóm nhân viên di chuyển, nâng chiếc cầu khỏi vị trí đặt trên bể nước trước sân khấu biểu diễn, 5 nhân viên bất ngờ bị điện giật, ngã xuống bể.

Vụ việc khiến 2 người tử vong (T.Q.T và T.Đ.H) và 3 người khác bị thương (N.T.Đ, N.C.N và Đ.K.C).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời là lời cảnh tỉnh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải tuân thủ chặt chẽ quy định về an toàn lao động, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người lao động. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

