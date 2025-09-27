Cà Mau: Bé gái 10 tuổi tử vong do hành vi câu trộm điện của người khác

Ngày 27/9, tin từ Ủy ban Nhân dân xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến một bé gái 10 tuổi tử vong.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, em T.T.T (10 tuổi, ngụ ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ) đi chơi cùng nhóm bạn. Khi đi bộ qua cầu Thuận Duyên (ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng) để về nhà, em bị điện giật và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Hưng phối hợp chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây điện dài khoảng 80m, kéo trái phép từ trụ điện số 52 (ấp Cái Cấm) vào nhà ông N.M.H (ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ).

Đoạn dây được cố định vào khung sắt giữa cầu, lớp cách điện bị hỏng dẫn đến rò điện.

Chính quyền xã Tân Hưng đã chỉ đạo Công an xã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Sự cố tiếp tục cảnh báo tình trạng câu móc điện tùy tiện, đặc biệt ở khu vực nông thôn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước thực tế gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ, tai nạn liên quan đến điện, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh và siết chặt an toàn điện, nhằm ngăn ngừa sự cố tái diễn./.

Thanh Hóa: Hai bà cháu tử vong do bị điện giật Hai bà cháu tử vong do bị điện giật trong nhà do dây điện hở tại Thanh Hóa, cảnh báo nguy cơ giật điện trong mùa mưa bão và cách phòng tránh an toàn.