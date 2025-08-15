Quảng Trị: Cứu sống hai công nhân bị điện giật nguy kịch

Sáng 15/8, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, các y bác sỹ của đơn vị vừa cứu sống 2 nạn nhân bị điện giật nguy kịch.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 14/8, khi đang làm việc một công trường xây dựng gần Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, anh T.V.H (38 tuổi, trú xã Gio Linh) và ông L.V.H (51 tuổi, trú xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị điện giật nguy kịch.

Nhận được tin báo, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình đã nhanh chóng cử lực lượng y tế cùng trang thiết bị tới hiện trường cấp cứu và đưa nạn nhân vào viện.

Bác sỹ Trần Văn Sơn, Trưởng Đơn nguyên cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình cho biết, khi tiếp cận, cả hai nạn nhân bất tỉnh có nhiều vết bỏng do điện. Trong đó, công nhân L.V.H có dấu hiệu ngưng tim, ngừng thở, các y bác sỹ nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp ngay tại hiện trường.

Sau khi được đưa về Khoa Cấp cứu, các bác sỹ tiếp tục hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện, hỗ trợ thông khí bằng bóp bóng Ambu, dùng thuốc vận mạch và phối hợp nhiều chuyên khoa xử trí tổn thương do bỏng điện.

Sau khoảng 15 phút cấp cứu, nạn nhân có mạch trở lại và huyết áp cải thiện. Sau khi qua giai đoạn nguy kịch, 2 nạn nhân được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới để tiếp tục theo dõi và điều trị chuyên sâu.

“Khi tiếp cận, tình trạng nạn nhân rất nguy kịch. May mắn, sự việc xảy ra gần bệnh viện, thời gian từ khi gặp nạn đến khi được cấp cứu rất ngắn nên tăng cao hiệu quả cấp cứu, hạn chế biến chứng sau này cho nạn nhân,” bác sỹ Trần Văn Sơn cho biết thêm.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới, đơn vị cũng đang tiếp nhận theo dõi, điều trị trường hợp nạn nhân ngưng tim do điện giật được tuyến dưới chuyển lên./.

