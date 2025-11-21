Đồng Nai: Cứu sống bệnh nhi bị điện giật, ngưng tuần hoàn khoảng 10 phút

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 21/11, tình trạng sức khỏe của bé trai Đ.M.T (6 tuổi, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) bị điện giật dẫn đến ngưng tuần hoàn đã qua cơn nguy kịch.

Bé có chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không để lại di chứng và sẽ được xuất viện trong tuần tới.

Trước đó, ngày 7/11, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng ngưng tim do điện giật tại nhà, đồng tử giãn, tiên lượng rất nặng. Người nhà bệnh nhi cho biết sau khi xảy ra sự việc, bé trai được ép tim liên tục trên đường từ nhà đến bệnh viện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ xác định bệnh nhi đã ngưng tuần hoàn khoảng 10 phút. Nhận thấy tình trạng bệnh nhi rất nguy kịch, các bác sỹ lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao.

Quy trình bao gồm: Ép tim-bóp bóng, đặt nội khí quản, thiết lập đường truyền-vận mạch, đồng thời đánh giá tình trạng bệnh nhân liên tục bằng thiết bị theo dõi hiện đại.

Sau khoảng 10 phút, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện một số phản xạ yếu ớt. Các bác sỹ tiếp tục sử dụng máy siêu âm chuyên sâu để siêu âm tim.

Kết quả đo điện tim, bác sỹ xác định có tình trạng rung thất nên đã sốc điện ngay lập tức cho bệnh nhi. Sau 5 phút sốc điện, đồng tử bệnh nhi đã thu nhỏ trở lại và có phản xạ ánh sáng, bệnh nhi có dấu hiệu phục hồi.

Bác sỹ Lê Đình Thanh, Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết sau khi bệnh nhi có dấu hiệu phục hồi, các bác sỹ Khoa Khám bệnh - Cấp cứu đã hội chẩn khẩn với bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực chống độc và đi đến chỉ định thực hiện kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy (một kỹ thuật chuyên sâu) nhằm bảo vệ não cho bệnh nhi, giảm tổn thương thứ phát sau ngưng tuần hoàn. Kết quả, bệnh nhi phục hồi tốt, không để lại di chứng.

Các bác sỹ khuyến cáo, trẻ em thường hay tò mò khám phá những đồ vật xung quanh nên các gia đình cần chú ý bịt ổ điện bằng nắp an toàn, không để trẻ chơi gần ổ cắm, dây điện, thiết bị đang sạc, luôn giám sát trẻ khi gần thiết bị điện.

Trường hợp trẻ bị điện giật cần cắt ngay nguồn điện, đưa trẻ ra vùng an toàn, kiểm tra phản ứng, hô hấp và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời./.

Tây Ninh: Hai vợ chồng tử vong nghi do điện giật Vụ việc hai vợ chồng trẻ tử vong nghi do điện giật xảy ra tại Tây Ninh, gây xôn xao dư luận và đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.